BuenosDíasLA: ¿Un cambio de nombre para la autopista 110?

¿Qué tal una copa de vino o una cerveza con tu corte de cabello? Nueva ley permite a salones de belleza y barberías ofrecer licor a sus clientes, y gratis El 1 de enero entró en vigor una nueva ley que permite a los salones de belleza y barberías de California servir alcohol a los clientes mayores de 21 años en horas laborales sin necesidad de tener una licencia o permiso de licores, siempre y cuando no cobren por las bebidas. La medida AB1322 del asambleísta republicano Santa Clarita, Scott Wilk fue hecha ley por el gobernador Jerry Brown en 2016. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión

