Detienen a maestro de San Pedro por sospechas de poseer pornografía infantil

Un profesor de una escuela secundaria católica en San Pedro, al sur de Los Ángeles, fue arrestado bajo sospechas de poseer pornografía infantil, informan funcionarios de LAPD

El profesor de una escuela secundaria católica, Daniel O’Connell, de 32 años, de Rancho Palos Verdes, fue arrestado el martes y registrado bajo sospecha de posesión de pornografía infantil, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

O’Connell es empleado en la escuela Mary Star de la Sea High School como profesor de física, según el LAPD.

Los funcionarios escolares y la Arquidiócesis de Los Ángeles compartieron una carta a los padres y estudiantes alertando de la detención.

“La Arquidiócesis fue informada la semana pasada de que el Sr. O’Connell estaba bajo investigación y ha estado cooperando plenamente con la policía desde entonces”, dice la carta. “En este momento, la policía ha indicado que el Sr. O’Connell alegó Las actividades no involucran a ningún estudiante en la Escuela Primaria Mary Star of the Sea ni se llevaron a cabo en el campus de Mary Star”.

La carta continúa diciendo que la escuela ha revisado su filtrado de Internet y sus salvaguardias, y ha determinado que están funcionando apropiadamente.

O’Connell, de 32 años, estaba en “pleno cumplimiento” con los requisitos para la Arquidiócesis, incluyendo huellas dactilares y una clara verificación de antecedentes, de acuerdo con funcionarios de la escuela.

El maestro está detenido con una fianza de US$20 mil dólares, según muestran los registros.