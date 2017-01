La Víbora: Pau, mejor sola que mal acompañada

A nuestra serpiente columnista de farándula no se le escapa nadie

Dicen que que con niños se acuesta amanece mojado. Y nadie mejor que mi querida Paulina Rubio para constatarlo porque por lo que ha dado a entender en sus redes sociales, la relación con su novio, el bobo de Gerardo Bazúa, no anda nada bien.

Seamos honestas viborolectoras: si con los de tu edad o mayores es difícil mantener un noviazgo, cuantimás con uno al que casi, casi le tienes que cambiar los pañales, como es el caso de la Chica Dorada.

Para empezar, ese idilio comenzó mal; ¿si un hombre casado, como era el caso del este tipo, engaña a su esposa para estar contigo, no es lo más lógico que repita el patrón una y otra vez cuando supuestamente decida estar contigo? Dicen que perro que come huevos, ni quemándole el hocico (hoy ando muy dicharachera, por si no se han dado cuenta).

Al parecer, a Bazúa, quien es 14 años menor que Pau, no se le quita la maña de andar de ojo alegre. Dicen por ahí que la cantante ya le ha cachado varios mensajitos dirigidos no a una, si no a varias mujeres, y por eso ella deja esos mensajes ambiguos y de dizque motivación en sus redes sociales.

Y si no, díganme cómo explican la frase “con nosotras solitas tenemos, ¿o no chicas?”, que escribió en noviembre en su cuenta de tuiter. Y la del 17 de diciembre que dice, “A los chicos problema se les desecha. Bye bye”.

La cosa se complica en este caso porque Pau y Gerardo tienen un bebé juntos. Pero claro, solo a ella se le ocurre tener hijos con un un sátrapa y vividor, porque nadie me va a decir que el hombrecito ese tiene una fortuna, por más que nos lo quieran pintar como un adinerado ranchero del norte de México (lo mismo dijeron del ex de Pau, Nicolás Vallejo, y resultó ser un mantenido).

Si la artista acepta consejos, que escuche este: más vale sola que mal acompañada. Y otro: al mal paso darle prisa.