Metro va contra el acoso sexual

Se anuncia línea de ayuda para víctimas de acoso en el transporte público de Los Ángeles

Una mujer que iba rumbo a la Línea Roja del Metro el miércoles por la mañana relató que en el pasado ha enfrentado acoso sexual en el transporte público. Esta latina, que pidió el anonimato, dijo que un día mientras esperaba que su tren subterráneo saliera de Union Station un hombre sentado cerca de ella expuso sus partes privadas.

“No supe qué hacer y salí corriendo hacia otro vagón del Metro”, dijo la mujer que iba apresurada a su trabajo. “Pero no denuncie el abuso porque no supe a dónde ir”.

Ahora es más cuidadosa cuando se sube al tren. “Siempre me fijo que hayan más personas o señoras”, aseveró.

Para prevenir este tipo de incidentes y en apoyo a los pasajeros que se sienten acosados, autoridades de Metro anunciaron la primera línea de ayuda en la historia del transporte público. La línea “Off limits” (fuera del límite) contará con consejeros de la organización en contra de la violencia Peace Over Violence para contestar denuncias de acoso las 24 horas al día, los siete días a la semana. La línea para llamar es 1-844-Off Limits (633-5464).

“Tenemos que proteger a nuestros clients más valiosos”, dijo Jacquelyn Dupont-Walker, miembro de la junta directiva de Metro. “Ninguna forma de acoso sexual será tolerado en el sistema de Metro”, aseveró.

“Viajar en un autobús no es una invitación para el acoso, subirse a un tren lleno [de pasajeros] no es una invitación para el abuso. El acoso sexual es una forma de violencia”, dijo Patti Giggans, directora ejecutiva de Peace over Violence. “Si estos actos se cometen una o más veces en contra de una persona, esto podría llevar a que tenga miedo de utilizar el transporte público o incluso a la depresión”, añadió.

Giggans dijo que toquetear, silbar, hacer comentarios inapropiados o gestos son considerados una forma de acoso. Ella animó a las personas que hablen y que no teman, puesto que sus llamadas pueden permanecer anónimas.

Se reduce el acoso sexual

En un intento por reducir el acoso, Metro implementó la campaña “Off limits” en abril del 2015. La campaña instaló anuncios informativos y de prevención en 2,200 autobuses y 400 vagones de trenes y distribuyó información a los pasajeros. Desde su inició, los índices de acoso sexual se han reducido del 22 al 15% entre los pasajeros, dijo John Fasana, presidente de la junta directiva de Metro.

No solo las personas que han sufrido directamente el acoso pueden hacer las denuncias en esta línea. Los testigos también pueden denunciar. “Espectadores de algún caso de acoso se les pide que lo reporten para demostrar apoyo a las víctimas”, dijo Giggans. “Si ves algo, di algo”.

Metro ha implementado el acceso del servicio de celular en las Líneas Roja y Morada en el centro de Los Ángeles. Se ha incrementado la vigilancia de video y se monitorea el sistema de tránsito. Adicionalmente, se agregaron medidas al código de conducta de Metro para prohibir muchos otros tipos de acoso.

La línea directa de ayuda es el 1-844-Off Limits (633-5464).