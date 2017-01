¿Ha llegado el momento de decir adiós al dinero en efectivo?

VENTAJAS

Las operaciones de pago móvil pueden generar montañas de datos digitales, que incluyen tu número de Seguro Social, dirección IP y números de cuenta de tarjeta de crédito. También se recopila información sobre tus gastos que detalla qué compraste, dónde, cuándo y por cuánto dinero.

Es necesario proporcionar esos datos a los servicios de pago y procesar las operaciones que deseas. También se usan para autenticar tu identidad e identificar y prevenir fraudes.

Los datos de operaciones ya digitalizadas también pueden servir como la materia prima necesaria para preparar el presupuesto de la casa y en programas informáticos de gestión de dinero. “Lo genial de prácticamente no tener efectivo es que puedo importar automáticamente el 95% de mis operaciones de gasto a Mint”, dice White, la fanática de la vida sin efectivo, en referencia a la herramienta en línea de preparación de presupuestos y gestión de dinero.

Otro beneficio pueden ser los anuncios y cupones personalizados, si no te molesta recibir esta clase de mensajes.

DESVENTAJAS

Desafortunadamente, ese enorme rastro de información puede decir muchísimo sobre nosotros; cosas que quizás no deseamos que los demás sepan. Suma eso a otra información que puede obtenerse de un smartphone y las empresas de pagos móviles pueden observarte aún con más detalle.

La billetera móvil Android Pay de Google además captura tus búsquedas y la información de terceros, incluido tu informe de crédito. Su política de privacidad dice que no divulgan información personal sensible a empresas externas a Google sin tu consentimiento para participar. Pero Google, que no respondió a las solicitudes de comentarios, es en sí misma un generador de anuncios, incluidos anuncios personalizados.

Una de las principales inquietudes sobre privacidad es la de los usos imprevistos de datos porque las políticas de privacidad tienden a dar a sus autores amplios permisos para usos que quizás aún no existen, dice Claire Gartland, asesora de protección al consumidor del Electronic Privacy Information Center: “Son descargos tipo ‘tómalo o déjalo’ que codifican tu consentimiento para que la empresa haga cualquier cosa concebible con tu información”.