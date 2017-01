Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 14 de enero

Mariachi & Folclor

El Mexican Heritage of Silicon Valley en San José les invita al 25° Festival Anual Mariachi & Folklórico ‘Tres Grandes Ídolos’. Estudiantes de música de mariachi y baile folclórico presentarán tres días donde honraran la música de Juan Gabriel, Pepe Martínez y Joan Sebastian. La celebración será el 14 y 15 de enero en el 1700 Alum Rock Ave.

www.mhplaza.com

Exhibición de abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el mes de junio de 2017 en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland.

www.museumca.org/exhibit/bees

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, A Walking Dream Of Mexico’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en San Francisco hasta el 29 de enero, y en San José del 9 de febrero al 19 de marzo. Boletos y más en:

www.cirquedusoleil.com

Patinaje Sobre Hielo

Disfruta la pista de hielo de San José, debajo de 32 palmeras que destacan majestuosas de día y brillan por la noche. La pista está abierta hasta el 16 de enero en 120 S. Market St, solo al cruzar la calle del Christmas in the Park.

www.downtownicesj.com

Gracias a la vida

En asociación con YBCA, Dance Brigade, la icónica compañía multirracial de San Francisco, presenta su nueva presentación ‘Gracias a la vida – Love in a Bitter Time – Celebración del 40 aniversario’. Una fusión del arte, política, danza y música que forman la rica de la comunidad artística de la Bahía, agradeciendo el legado colectivo y a sus colaboradores. En 14 de enero en el Yerba Buena Center for the Arts en el 700 Howard St. en San Francisco.

www.dancemission.com

Fandango Jarocho

Son de La Tierra, una de las compañías residentes del East Bay Center, en Richmond, invita a la comunidad de todas las edades a un evento mensual de Fandango Jarocho. Fandangos son celebraciones que presentan música tradicional mexicana, danza, canto y poesía con un espíritu de comunidad y participación. La celebración será el sábado 14 de enero en 339 11th St., de las 9 am a 12 pm.

www.eastbaycenter.org

Jueves 19 de enero

Celso Piña

El ‘Rebelde del Acordeón’, Celso Piña, regresa a la ciudad de Oakland a presentar su nuevo disco ‘Aquí Presente Compa’. La presentación será el viernes 20 de enero, a las 8 pm en The New Parish, localizado en 1743 San Pablo Ave.

www.thenewparish.com

Noel Torres

El cantautor y acordeonista mexicano Noel Torres llega a la ciudad de Mountain View. Torres se presentará en el club Monte Carlo el jueves 19 de enero a las 9:30 pm. El club está localizado en el 228 Castro St.

www.montecarloniteclub.com

Sábado 21 de enero

Festival Chino

Ha llegado el tiempo de Año Nuevo Chino y el barrio chino estará celebrando el año del gallo con su festival de dos días. Habrá música, comida, arte y diversión para toda la familia. El festejo será el 21 y 22 de enero, de 10 am a 6 pm sobre la calle Clay cruce con Broadway.

www.chineseparade.com

Domingo 29 de enero

Afroperuano

Empieza el 2017 con los ritmos afroperuanos en el Área de la Bahía. Studio Grand en Oakland está ofreciendo talleres de baile afroperuano y clases de cajón peruano cada domingo del 29 de enero al 2 de abril. Clases y talleres serán 3234 Grand Ave. Más detalles en:

www.studiograndoakland.org