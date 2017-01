Almeyda pone a ‘Chofis’ López con los pies en la tierra

El DT de Chivas se encargó de bajar los decibeles de quienes ya colocan al mediocampista como un nuevo "crack"

Ante otra esporádica aparición en la Liga con una breve dosis de talento de Eduardo Javier López con las Chivas, ayer el técnico Matías Almeyda se encargó de bajar los decibeles de quienes ya colocan al mediocampista como un nuevo “crack”.

“‘Chofis’ no quiere decir que sea mejor o peor, o igual que un compañero. Es un jugador con características ofensivas que llaman la atención cada vez que participa y lo hace bien, pero los jugadores yo los evalúo en los 90 minutos y en los entrenamientos”, aclaró el estratega.

“El otro día no pudo terminar el juego el ‘Chofis’ porque había bajado su rendimiento. Tampoco es para cargarlo de presión de que siempre tiene que jugar y va a tener que hacer dos goles, o tres jugadas de gol; no. Él tiene que participar de la mejor forma que pueda, corrigiendo algunas cosas que están a mi alcance, de las que me doy cuenta y lo viene haciendo bien, desde el momento en que llegué hasta hoy ha crecido muchísimo y seguirá creciendo”.

A pesar de que López anotó el primero de los dos goles con los que las Chivas vencieron a los Pumas 2-1 en la primera fecha, el “Pelado” dejó ver la posibilidad de que el joven mediocapista vuelva a la banca para el sábado ante el Monterrey.

“Por ahí puede haber cambios. No soy de la idea de que si un equipo gana no se toca, porque depende del rival, del funcionamiento, de la semana que hayan tenido, porque muchas veces un jugador pueda estar tocado en la semana y no puedes repetir el mismo equipo entonces creo que cada jugador de Chivas sabe que tiene la posibilidad de jugar cualquier tipo de partido”.

Cuestionado por la popularidad que ha adquirido “La Chofis”, ayer Matías Almeyda reveló que no desea ver más talentos perdidos en el camino, por no saber lidiar con las bondades que otorga el futbol profesional en jóvenes sin preparación.