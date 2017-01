Artista pinta con sangre para protestar contra Donald Trump

Con este particular material, donado por otros creadores y activistas, crea un mural en Culver City

La artista basada en Los Ángeles Illma Gore está trabajando en un particular mural que pretende ser un contundente mensaje contra el presidente electo Donald Trump y su discurso de odio.

La particularidad de la obra reside en la “pintura” que Gore está utilizando para crearla: ni más ni menos que sangre humana, donada por otros artistas, músicos y activistas que quieren colaborar en el proyecto.

En total, ya han proporcionado hasta 20 pintas.

El mural toma forma en el interior de la Samuel Freeman Gallery, en el distrito artístico de Culver City.

“Cuando [Trump] resultó elegido decidimos hacer una declaración, una protesta contra su inauguración”, explicó Gore a la cadena ABC7.

Su propósito es haber completado la pieza y poder exhibirla ante el público para el domingo, solo cinco días antes de la toma de posesión de Trump.

Gore trabaja con el colectivo de artistas Indecline, que también está detrás de las cinco estatuas que instalaron furtivamente en cinco ciudades diferentes (entre ellas Los Ángeles) y que representan al presidente electo desnudo y con unos genitales diminutos e incompletos.

La versión angelina de esta obra, conocida como The Emperor Has No Balls (“El emperador no tiene pelotas”) se subastó por casi 22,000 dólares.