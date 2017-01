BuenosDíasLA: DTLA vive el mayor boom urbanístico desde los años 20

Se aprueba creación de una oficina de asuntos migratorios en L.A. Ayer poco antes de presentarse una moción en la Junta de Supervisores para pedir una oficina de asuntos migratorios que favorezca a inmigrantes indocumentados del condado de Los Ángeles, grupos a favor y en contra de la iniciativa tuvieron un enfrentamiento. Video Aurelia Ventura/ La Opinión #laopinion #aureliaventura #moción #juntadesupervisores #enfrentamientos #photojournalism #fotoperiodismo #ICE #indocumentados #losangeles #refugees #la #video #sanctuarycity

A video posted by La Opinión (@laopinionla) on Jan 11, 2017 at 8:58am PST