Lo que viene en Deportes en la Bahía: Atléticos, Barracudas y lucha

Sábado 28 de enero

Atléticos festejan a fanáticos

Quedó atrás un año repleto de lesiones y desilusiones. Los Atléticos de Oakland alistan a sus cañoneros y serpentineros para enfrentar a los rivales de ambas conferencias. Además, estrenan a Dave Kaval como presidente, y viene decidido a encontrarles una nueva casa a los elefantes blancos. Antes de demostrar el ‘conejo’, como comúnmente se le dice a la flexión del bíceps para presumir el abultado músculo, Oakland invita a una gran celebración en honor a sus fanáticos a finales de enero. Habrá muchas actividades interactivas, incluyendo una zona para niños, fotos con los jugadores, conferencias de los entrenadores y sesión de autógrafos. Y lo mejor de todo: la entrada es libre. Algunas de las estrellas confirmadas para el Fan Fest incluyen al entrenador Bob Melvin, Jon ‘the Ax Man’ Axford; Mark Canha; Sean Doolitlle, Ryan Dole y muchos más. La cita es este sábado 28 de enero, de las 11am a las 2pm, en el Jack London Square, en Oakland. Más detalles consultando:

oakland.athletics.mlb.com.

Domingo 12 de febrero

Barracudas al ataque

El equipo Barracuda de San José está jugando de maravilla en la división Pacífico de la Liga Americana de Hockey. Va en segundo lugar de la tabla, peleándole ferozmente el liderato al Ontario Reign. Y a esta escuadra precisamente se enfrentarán en la ‘Noche de California’ cuando salten al hielo con un jersey edición especial que resalta el orgullo de ser californiano. El equipo te invita a donar en especie a beneficio de la School Health Clinics of Santa Clara. Artículos como pasta y cepillos de dientes, así como hilo dental y enjuagues bucales, etc., están bien. Y como quieren consentir a sus fans, los paquetes familiares para este encuentro, comienzan desde $15 por persona por 4 boletos. No hay pretexto para decir que no, a una intensa sesión de hockey sobre hielo. Domingo 12 de febrero, SAP Center, desde la 5pm. Compra de boletos y más información en:

sjbarracuda.com.

Viernes 17 de febrero

Lucha Libre en Daily City

Y vámonos con la primera sesión de pancracio de 2017, con una función de alarido en Daily City, pues All Pro Wrestling presenta a ‘American Nightmare’ Coy Rhodes, a quien los versados en lucha libre recordarán como Stardust con la WWE. Rhodes dejó la compañía hace poco, porque no le gustaba el trato que le habían dado a su carrera (ni el numerito de estarse pintarrajeando la cara para salir a luchar). Varias veces campeón con la WWE, en pareja o solitario, el joven Rhodes es garantía de calidad luchística. Estarán consentidos de la Bahía como War Pig Jody, Jeff ‘Mr. Ahtletic’ Cobb, Will Cuevas ‘Money Maker’, J.R. Kratos ‘Dios de la guerra’, Pentagón Jr. y varios gladiadores más. La función del #weouthere, en el Pacelli Event Center (145 Lake Merced Boulevard, Daly City, CA 94015). Compra tus boletos en taquilla o visitando:

allprowrestling.com.