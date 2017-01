Una latina podría convertirse en la segunda mujer concejal de Los Ángeles

Sólo que se enfrenta a 19 candidatos más que quieren ocupar el cargo en el Concejo

El Concejo de Los Ángeles compuesto por 15 miembros, podría tener una segunda mujer y latina en sus filas en el asiento que dejó vacante Felipe Fuente por el distrito 7 que abarca el noreste del valle de San Fernando.

En la lista de 20 candidatos que aspiran a ser el concejal del distrito hay ocho mujeres: cinco latinas de origen mexicano, la ex comisionada de Obras Públicas Mónica Rodríguez, la organizadora comunitaria Olga Ayala, la subfiscal Venessa Martínez, la maestra Mónica Ratliff y Franki Marie Becerra. También están la anglosajona y agente hipotecaria Connie Saunders, la presidenta del concejo vecinal Krystee Clark y la educadora afroamericana Nicole Chase.

Todos los candidatos buscan cambiarle el rostro al distrito 7 que consideran está en el abandono.

Hoy en día, la única mujer entre los 15 miembros del Concejo es Nury Martínez, concejal por el distrito 6 que comprende North Hollywood, Sun Valley, Van Nuys, Lake Balboa, Panorama City y Arleta.

Las elecciones para renovar el Concejo Municipal Angelino se llevarán a cabo el 7 de marzo. Y aunque la mayoría de los concejales tienen opositores que buscan evitar su reelección, ninguno corre un riesgo de ser desplazado.

La única elección interesante es la que se libra para llenar el asiento vacante por el distrito 7 del Concejo que Fuentes dejó diez meses antes de que se le terminara su período, por un empleo como cabildero en Sacramento.

Mónica Rodríguez recibió el respaldo del alcalde Eric Garcetti. “Con un liderazgo fuerte en una diversidad de temas locales, una trayectoria exitosa de resolver problemas, constructora de consensos y un amplio entendimiento de los desafíos que enfrentan nuestras comunidades, desde el primer día, empezará con el pie derecho a hacer un impacto positivo e importante en beneficio de su distrito en el noreste del Valle de San Fernando y la ciudad entera”, dijo el alcalde quien al comienzo de su administración nombró a Rodríguez, miembro de la Junta de Obras Públicas de Los Ángeles donde sirvió como vicepresidenta de dicha comisión.

Después de tres años como comisionada, Rodríguez renunció en agosto para comenzar su campaña por el distrito 7 del Concejo de Los Ángeles.

En menos de cinco meses, Rodríguez, casada y madre de dos hijos, ha ganado el apoyo de los concejales Nury Martínez, Paul Koretz, la supervisora Sheila Khuel y sindicatos como el de la Asociación de Bomberos Unidos de Los Ángeles, los camioneros de la sección 42, los obreros del local 300 del Sindicato de Trabajadores de los Servicios (SEIU-USWW) y la Liga de Votantes del Medio Ambiente, entre otros.

En entrevista con La Opinión, Rodriguez confió que sus padres son inmigrantes de Sinaloa y Chihuahua, México. Su padre incluso es veterano de Vietnam y su abuelo materno fue mariachi profesional.

“Estoy muy positiva de poder ganar porque crecí en Arletta y entiendo las necesidades de la gente del distrito que ha estado muy descuidado por una década”, comentó.

Dijo que durante su campaña, los vecinos se han quejado de no tener la respuesta que necesitan de la policía así como de calles y banquetas completamente descuidadas.

“Hay mucho atraso y abandono en los servicios. Los desamparados son una gran preocupación. Las áreas alrededor de las escuelas no tienen mantenimiento“, comentó. Y recordó el caso de un menor de 16 años que murió en noviembre embestido por dos carros cuando iba en su bicicleta por la avenida Glenoaks. “Los maestros tenían desde 2010 solicitando letreros de prevención de accidentes para los conductores”, se lamentó.

Aunque hay 20 candidatos que aspiran a quedarse con el asiento vacante en el Concejo por el distrito 7, Rodriguez le apuesta a su larga trayectoria de trabajo protegiendo a las familias de no perder sus casas. “A diferencia de otros candidatos que se mudaron al distrito para poder competir, yo he vivido toda mi vida allí y conozco los problemas de la comunidad”, destacó.

El candidato ganador necesita obtener el 50% por ciento de los votos, más uno en la elección del 7 de marzo. Si no obtiene dicho número tendrá que irse a una segunda vuelta, el 16 de mayo.

Olga Ayala, la única candidata inmigrante nacida en México, quien vino como indocumentada a los 15 años y en 2008 se hizo ciudadana, dijo que ella tiene todo para ganar, excepto porque no tiene el apoyo de los grandes políticos como Garcetti. “Tengo 20 años como organizadora comunitaria y he sido parte del equipo para impulsar a Garcetti al Concejo cuando nadie lo conocía; y otros políticos como Tony Cárdenas, Alex Padilla, James Hahn, Raúl Bocanegra y Nury Martínez”, precisó.

Ayala quien estudia una maestría en Ciencias Urbanas, enfatizó que quiere ser concejal porque hay lugares en Sylmar que no tienen drenaje mientras que las banquetas están quebradas, hay mucha basura y objetos pesados en las calles y árboles sin podar. “Lamento que Mónica Rodríguez tenga el apoyo de los grandes políticos porque es parte de una dictadura que no representa a la comunidad. Yo tengo esperanza de que la gente no apoye con su voto a quien tiene más dinero para una campaña sino a quien realmente tiene la humildad para ver por sus intereses”, destacó.

Otra latina es Venessa Martínez, quien trabaja para el Departamento de Justicia del Estado, y también compite por el cargo el agente inmobiliario Mark Reed. Pero Rodríguez lleva el liderazgo en la recaudación de fondos con más de 213 mil dólares. Su más cercano rival es Karo Torossian, director de Planeación del concejal Paul Krekorian, quien ha recaudado alrededor de 186 mil dólares.

Las otras campañas

El alcalde Eric Garcetti busca su reelección al cargo en una contienda en la que diez candidatos buscan echarlo. Pero Garcetti no corre mayor peligro ya que tiene a su favor los casi tres millones de dólares que ha recaudado para su campaña contra 335,000 dólares de su más cercano contrincante Mitchell Schwartz. El resto de los aspirantes a la alcaldía angelina no han logrado colectar ni 4,000 dólares.

El concejal Gil Cedillo se enfrenta contra tres opositores: Joe Bray-Ali, Giovani Hernández y Jesse Rosas. Mientras que Cedillo ha colectado arriba de los 355 mil dólares para su campaña, su opositor más cercano Bray-Ali apenas si llegaba a los 46 mil dólares en diciembre.

El único concejal que busca reelegirse y no tiene un rival es Bob Blumenfield quien representa al sureste del valle de San Fernando por el distrito 3. Tampoco tienen opositores para reelegirse el procurador de la ciudad, Mike Feuer y el contralor Ron Galperin.

El resto de los concejales como Paul Koretz, Curren Price, Mike Bonin y Mith O’Farrell encaran una elección con varios contendientes que quieren desbancarlos pero quienes no representan una amenaza real debido a los cientos de miles de dólares que ellos como titulares, han logrado recaudar para sus campañas.