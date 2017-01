BuenosDíasLA: No te pierdas el evento en beneficio de ACLU y Planned Parenthood

‘Con la muerte de mi hijo se murió toda mi familia’ Presentan demanda federal contra el LAPD por muerte de joven hispano en Boyle Heights Con los ojos anegados por las lágrimas y sosteniendo los restos de su hijo José Méndez depositados en una urna, Juan Méndez, su padre, clamó justicia. “Esto es lo quedó de mi hijo después de la que la policía me lo mató”, dijo mientras mostraba la urna. “Exijo que se haga justicia. Ellos tienen que ir a la cárcel. Me da terror tanta brutalidad”, señaló el padre. Foto Aurelia Ventura/ La Opinión #aureliaventura #laopinion #boyleheights #juanméndez #joséméndez #lapd #demanda #fbi #mexican #killed #humanrights #fotoperiodismo #photojournalism #mother #mourning #arnoldocasillas #federalcourt #losangeles #la #california

