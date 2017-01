Vigilancia del actuar del LAPD; ya hay un App para eso

Los usuarios de la aplicación gratuita pueden presentar quejas o felicitar a los agentes de LAPD por este medio

Hay aplicaciones de teléfonos inteligentes para pedir que un auto te lleve a un destino en particular, que te entregue comida y para encontrar pareja – y ahora, en Los Ángeles, hay un App para la supervisión civil de la policía.

El inspector general de la Comisión de Policía – el panel civil que revisa el accionar de la Policía de Los Ángeles (LAPD) – informó oficialmente esta semana que el App fue diseñado para ayudar a los angelinos a acceder más fácilmente a la información de ese grupo de cinco personas.

Para bajar el App, busca “OIG city of Los Angeles“.

Alex Bustamante, el inspector general, dijo a sus jefes que la idea para la aplicación llegó después de que su oficina determinó que había una brecha en la información proporcionada por la Comisión y lo que el público realmente recibe. Algunas personas no pudieron obtener esa información en Internet porque no tenían computadoras, explicó. Otros no pueden tener el tiempo – o el deseo – de ir a una estación de policía o a la Alcaldía para que la busquen.



Sin embargo, todo el mundo tiene un teléfono inteligente, dijo Bustamante.

Los usuarios de la aplicación gratuita pueden leer los informes de la oficina del inspector general y las resoluciones de la Comisión sobre los tiroteos policiales. También pueden presentar quejas o felicitar a los agentes de LAPD, cosas que que pueden hacerse en diferentes idiomas y pueden incluir fotos o video de la interacción.

La aplicación también incluye información de contacto para la oficina del Alcalde, miembros del Concejo Municipal y un mapa basado en GPS para dirigir a los usuarios a la estación de policía más cercana. Bustamante dijo que cree que la aplicación es la primera en el país de una entidad encargada de supervisar una agencia policial.

Liana Pérez, directora de operaciones de la Asociación Nacional de Supervisión Civil de la Aplicación de la Ley, dijo a Los Angeles Times en una entrevista que aunque las personas en los círculos de supervisión han hablado sobre el uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes, ésta fue la primera que había escuchado sobre la misma.

Pérez dio el visto bueno a esto, ya que señaló que cualquier cosa que pueda utilizarse para comprometer a sus ciudadanos con lo que los rodea es un paso positivo.