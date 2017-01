William Peter Blatty muere: Autor de ‘El Exorcista’ fallece a los 89 años

El guionista y autor de la novela en la que se basó el famoso film de terror tenía 89 años

El escritor y director William Peter Blatty murió anoche, a los 89 años. Su principal legado es la novela “El exorcista”, de 1971, que fue adaptada al cine por él mismo y dirigida por William Friedkin, quien informó a través de su cuenta de Twitter sobre la muerte del autor.

William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday — William Friedkin (@WilliamFriedkin) January 13, 2017

La terrorífica historia de una niña de 12 años poseída por el demonio, salvada gracias a un exorcismo, fue un verdadero fenómeno cultural en la década del 70. La novela de Blatty, que era un ferviente católico, fue un gran éxito de ventas. El film de Friedkin, protagonizado por Ellen Burstyn, Max Von Sydow y Linda Blair, arrasó en la taquilla tras su estreno en 1973, para luego convertirse en un clásico del cine.

Blatty comenzó su carrera de escritor con varias novelas humorísticas como “John Goldfarb, Please Come Home” (1963), “I, Billy Shakespeare” (1965), y “Twinkle, Twinkle, “Killer” Kane” (1966). Luego fue guionista de comedias junto con Blake Edward, con quien escribió “Un disparo en la oscuridad”, una de las aventuras del Inspector Clouseau, interpretado por Peter Sellers; ¿Qué hiciste tu en la guerra, papá?; y Querida Lili, entre otras.

Después de ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado por “El exorcista”, Blatty debutó en 1980 como director con “The Ninth Configuration”, basada en una de sus primera novelas. Volvió a repetir la experiencia en 1990 como realizador de “El exorcista III”, adaptación propia de su novela “Legion”, en la que continúa la historia de la película original (“El exorcista II”, la primera secuela del film de Friedkin, estrenada en 1977, no contó con la colaboración de Blatty). El año último se editó “The Exorcist III: Legion”, el corte original del director, que se creía perdido. También en 2016 Fox produjo “The Exorcist”, una serie basada basada en la novela de Blatty.

El guionista y realizador no volvió a trabajar en cine y se dedicó a escribir las novelas “Elsewhere” (2009), “Dimiter” (2010) y “Crazy” (2010). Su último trabajo fue “Finding Peter: A True Story Of The Hand Of Providence And Evidence Of Life After Death”, un libro autobiográfico en el que hablaba sobre la vida después de la muerte y contaba que estaba convencido de que su hijo, que murió en 2006, se comunicaba con él a través de extraños fenómenos como el titilar de las luces eléctricas.