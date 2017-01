Cadillac 1948 Madam V Obra Maestra De Ringbrothers

El Cadillac 1948 Madam V es la más reciente creación de Jim y Mike Ring, cofundadores del mundialmente famoso taller de modificación Ringbrothers. Este impresionante auto clásico, modificado fue un encargo del magnate Wes Rydell, quien encargo a los muchachos de…

El Cadillac 1948 Madam V es la más reciente creación de Jim y Mike Ring, cofundadores del mundialmente famoso taller de modificación Ringbrothers.

Este impresionante auto clásico, modificado fue un encargo del magnate Wes Rydell, quien encargo a los muchachos de Rinbrothers que mezclaran a la perfección lo mejor de los Cadillac de ayer y hoy para crear una obra única, como lo es Cadillac 1948 Madam V.

De acuerdo a Jim y Mike, fue necesario utilizar cuatro coches en total para crear el Cadillac 1948 Madam V, incluyendo dos coupés fastback 1948, un Cadillac ATS-V 2015 usado y un Cadillac ATS-V 2016, todos proporcionados por el Sr. Rydell.

Ringbrothers comenzó por desarmar completamente los modelos más recientes hasta dejar la pura carrocería, posteriormente alargó el chasis del modelo 2016 aproximadamente 14 pulgadas para poder acomodar la carrocería del ejemplar 48.

No esté de más mencionar que el Cadillac ATS-V 2016 es un vehículo moderno y complicado, con muchos sistemas interconectados que no responden bien a la intromisión, por lo que Mike y Jim Ring aplicaron toda su pericia para no perturbar los sistemas de combustible del ATS-V, de tal forma que sólo se alargó el cableado con conectores aprobados por GM, para que todo quedara funcionando como si fuese un modelo recién salido de la agencia, preservando la funcionalidad de las comodidades modernas.

Cadillac 1948 Madam V, como creado por la misma marca

Uno de los objetivos de diseño de Madam V era lograr que pareciera un coche creado por la misma Cadillac. Por esta misma razón, Mike y Jim incorporaron y mezclaron los rasgos de diseño del coche clásico, con las ventajas del nuevo, de tal manera que parecían ser de fábrica.

Por ejemplo, la construcción del capó de fibra de carbono implicó más de 600 horas de trabajo. En él se adaptó la toma de aire original del ATS-V. Incluso se conservó el pliegue de la línea central del cofre y se instaló el emblema Cadillac moderno. Ringbrothers llegó un paso más allá., construyendo el radiador con aluminio, pero dándole el aspecto como si fuese de plástico.

Madam V es impulsado por el motor Cadillac 3.6L DOHC V6 Twin Turbo, que desarrolla una potencia de 464 caballos de fuerza y en cuyas entrañas circulan lubricantes de la marca Royal Purple. Productos de la marca Prestone se encargan de que la máquina siempre funcione a la temperatura adecuada.

Adicionalmente, el Cadillac 1948 Madam V conserva el sistema de escape del ATS-V, aunque fue necesario adaptar las salidas cromadas, tomadas del catálogo de Flowmaster. Gracias a ello, el sonido de la máquina es simplemente arrebatador.

Madam V, conserva lo mejor de ambos mundos

Madam V también conserva muchas de las características tecnológicas del Cadillac ATS-V 2016, incluyendo el control de información y entretenimiento, el cual suma una pantalla a todo color, cámara de visión trasera, botón de encendido, limpiaparabrisas automático, e incluso el sistema OnStar de General Motors.

Además de la fusión de los dos autos, Ringbrothers también añadió un sinnúmero de toques personalizados en la construcción de Madam V, como espejos retrovisores y laterales personalizados, así como una cámara de 360 grados Gentex montada en el techo, la cual se integró en la antena de radio por satélite.

Este Cadillac 1948 rueda sobre un impresionante juego de rines forjados, marca HRE, modelo P204, en medida 19×8 al frente y 20×11.5 en la parte posterior. Estas piezas de aleación se complementaron con neumáticos Michelin Pilot Sport, 245/45/19 y 325/30/20, respectivamente.

El punto final en la construcción de este impresionante auto clásico fue la aplicación de la pintura “Vivi White”, tomada del catálogo de BASF Glasurit.