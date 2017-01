Carlos Tevez se despidió de los hinchas de Boca con un video

"Cuesta decir que no soy más del club que amo", dijo el Apache, quien le dedicó unas palabras a los hinchas xeneizes tras marcharse al Shanghai Shenhua

Carlos Tevez se despidió este viernes de los hinchas de Boca con un video en el que agradeció “todo el cariño” que le dieron y aseguró que “no es fácil tomar la decisión” de irse del club “y tampoco es fácil comunicarlo”.

“Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco comunicarlo”, comenzó Tevez, que dejó el club xeneize para irse al fútbol de China, al Shanghai Shenhua, que le pagará un contrato de 40 millones de dólares anuales.

“Es difícil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron”, finalizó Tevez.

Carlitos, que se casó a fin de año, se fue de luna de miel de Cancún, México, y desde allí, sin pasar por la Argentina, voló a Dubai, donde le realizaron la revisión médica. En las próximas horas, se sumará a la pretemporada de su nuevo equipo en China y firmará su contrato.