“Las fotos” ayudan a adolescentes hispanas a liberarse de miedos

Al participar en las clases de Las Fotos Project aprenden a comunicarse, resolver problemas, y técnicas de aprendizaje para toda la vida a través del arte

A Carmen González, el proyecto Las Fotos (Las Fotos Project) le ha ayudado a entender que para mucha gente su estatus migratorio, no es importante.

“Eso no pasa con todas las organizaciones que para ayudarte o dejarte participar, te piden que seas ciudadana”, dice esta quinceañera que a los tres años y medio fue traída por su madre de México a los Estados Unidos.

González se liberó de su miedo al rechazo debido a su condición migratoria, al participar en el proyecto Las Fotos (www.lasfotosproyect.org), una organización no lucrativa cuya misión es proporcionar clases de fotografía, arte y expresión a jovencitas de comunidades de escasos recursos de Los Ángeles para animarlas a expresar sus talentos artísticos y explorar su imaginación a la vez que construyen confianza en sí mismas.

“Me gusta mucho escribir y las clases de fotografía me ayudaron mucho a expresarme, a entender muchas cosas, valorarme más y darme cuenta que aun con mi situación migratoria puedo hacer muchas cosas, y que eso a mucha gente no le importa. Te valoran por lo que eres no por tu estado migratorio”, observa contenta, segura de sí misma.

Esta adolescente no sabe si quiere estudiar periodismo o astronomía. “Sé que son carreras muy distintas pero aún tengo tiempo para decidirme. De lo que sí estoy segura, es que la fotografía es parte ya de mi vida como un pasatiempo que no quiero dejar”, explicó.

González se enfocó en tomar una serie de fotos a Francisco, un expandillero que trabaja ayudando a muchachos a salir de las pandillas a través del Centro de Justicia Chucos del sur de Los Ángeles.

También su participación en las clases de fotografía la ayudaron a lidiar con su proceso de migración. “Mi mamá es ciudadana y ella me ha solicitado a migración pero se toma demasiado tiempo. Es un proceso largo y estresante. Y yo no quisiera perder clases para ir a Ciudad Juárez a la cita con migración”, confía.

La mayoría de las jóvenes que asisten a los talleres y clases del Proyecto Las Fotos salen fortalecidas en su autoestima, asevera Laura González, directora de programas.

“Desde hace seis años, se formó este proyecto para inspirar a las niñas a través de la fotografía. No solo para que tengan mayor estima sino para que desarrollen otras metas”, completa González.

Las edades de las muchachas son de los 11 a los 18 años. “Son estudiantes de secundaria y escuela intermedia, principalmente de Boyle Heights, el este de Los Ángeles, el sur de Los Ángeles y Koreatown que tienen interés en el arte y la fotografía”, explica González.

Las clases duran 12 semanas, dos horas por semana, y son completamente gratis impartidas por profesores y artistas. También cuentan con mentores. Cada jovencita selecciona a un personaje de la comunidad a fotografiar durante el curso. Por semestre participan alrededor de 130.

“Tenemos cuatro clases: fotoperiodismo, autoestima, intercambio y sin límites”, detalla González.

González dice que los fondos para pagar por las clases, a maestros y por el local donde se imparten, provienen de Amazon Foundation y el California Endowment.

“Algunas niñas llegan muy tímidas pero al participar en estas clases, aprenden a desenvolverse más socialmente”, expone.

Al término del curso, las muchachas hacen una exposición en el grupo de su trabajo fotográfico, explican el proceso, el objetivo de su sesión de fotos y escriben un ensayo.

“Ellas se sienten muy importantes cuando exhiben sus fotos frente a todas sus compañeras. En general el curso las hace más creativas, les ayuda a escribir mejor y aprenden a socializar. En realidad, el proyecto Las Fotos es un lugar donde pueden expresarse”, puntualiza González.

Mónica Pérez tiene 17 años y hace tres años, vino de Guatemala a Los Ángeles. “Me gusta la fotografía pero nunca había tenido acceso a una cámara profesional hasta que vine al proyecto Las Fotos. Pude llevar la cámara a mi casa y tomar fotos de mi familia. Eso me enseñó a ser responsable y a cuidar las cosas que no son mías”, confiesa.

“No creo que vaya a dedicarme a la fotografía pero sí quiero tenerla como un hobbie”, indica.

Pérez hizo una sesión de fotos a un taquero que tiene su puesto cerca de su casa en el centro de Los Ángeles. “Me voy de este curso muy inspirada, sintiéndome independiente y con el deseo de poder ayudar a otras personas”, reconoce.

A Maya Rosado, una angelina de 14 años, el taller de fotografía la ha ayudado a expresar cómo se siente y a hablar en público. “Aunque con la fotografía uno no necesita ni hablar. La foto lo dice todo”, considera.

“Me ha gustado mucho ser parte de este programa porque he aprendido a hacer fotografía”, revela Rosado quien ha tomado cinco cursos con Las Fotos Project.

Las niñas pueden regresar y seguir tomando los cursos que deseen.

Rosado escogió a Felicia Fuentes, una organizadora comunitaria del grupo Mujeres de Maíz para fotografiarla para su proyecto en Las Fotos. “Me encanta la fotografía y creo que me servirá mucho para la carrera que quiero estudiar que es psicología”, cuenta.

Cualquier niña que esté interesada en participar en este proyecto puede llenar este formulario: http://lasfotosproject.org/studentinterestform/

El teléfono al que pueden llamar para pedir información adicional es: 213-357-2829. El correo electrónico es: info@lasfotosproject.org.