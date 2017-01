Tres reglas que todas las relaciones deberían seguir

Aunque todos sabemos que es totalmente imposible tener una ‘guía de vida’ pasa saber qué hacer, hay ciertas cosas a tomar en cuenta

Sería perfecto, ideal, que existiera un manual detallado en el cual pudiéramos encontrar la solución a cualquier problema o duda. ¿Creen que esto haría la vida más fácil o más bien más aburrida?

En fin, aunque todos sabemos que es totalmente imposible tener una ‘guía de vida’ pasa saber qué hacer en todas las circunstancias y especialmente en una relación, considero que existen algunos puntos clave que pudiéramos considerar para que una amistad o romance dure mucho tiempo, o para siempre.

Lidiar con los problemas en menos de 24 horas

No sé a ustedes, pero una de las reglas de oro para poder dormir en paz es tratar de dejar todo bien claro contigo mismo y con los demás antes de acostarte. Principalmente en una relación sentimental, es siempre una buena idea tratar de conversar y dejar muy claros los malos entendidos antes de despedirse por el día. Cuando nos vamos a dormir molestos o con algo “atravesado” no solo nos impide descansar en paz, sino que también de alguna forma nos lleva por un camino peligroso: empezar a inventarnos películas e historias en la cabeza que no existen.

Los trapitos sucios se lavan en casa, no en las redes sociales

¿Cuántas veces no has querido gritarle a medio mundo lo molesto o feliz que te sientes? Me imagino que te ha pasado en más de una ocasión. Preferiblemente sal al patio de tu casa o al balcón y grita antes que atreverte a publicar tus problemas con tu pareja en las redes sociales. Un impulso te podría costar muy caro.

Por ejemplo, si te das cuenta que tu pareja le escribe un comentario que no te gusta a otra mujer, en vez de responder endurecidamente o de hacer una publicación en tu muro, habla con él, en persona o por teléfono, pero no en Facebook. Nadie y mucho menos desconocidos, tienen porqué enterarse de tu vida privada.

El pasado, es historia

Tan simple como esto: a menos que te estés casando con tu primer novio, debes admitir que cualquier persona- incluyéndote a ti mismo- tiene un pasado. Bueno, malo, vergonzoso o exitoso, un pasado. Si tu pareja tiene la confianza de contarte aspectos de su vida pasada, trata de hacer hasta lo imposible por nunca utilizar sus confesiones en su contra, aunque estén teniendo la peor discusión. Simplemente no se vale.

Al fin de cuentas, lo más importante en esta vida es ser feliz y que mejor que serlo al lado de la persona que amas.

Espero sus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa