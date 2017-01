Geraldine Galván habla de su ‘Chiquis’ en ‘Su Nombre era Dolores, la Jenn que Yo Conocí’

Era un personaje muy complicado pero actoralmente es lo mejor que me pudo haber pasado"

Este domingo a las 8/7 PM Centro se estrena ‘Su Nombre era Dolores, la Jenn que Yo Conocí’ en Univision. La serie basada en le libro de Pete Salgado, exmanager de Jenni Rivera y que no autorizó la familia de ‘La Diva de la Banda’.

En exclusiva, entrevistamos a Geraldine Galván, la actriz mexicana que interpretó a Chiquis, quien nos habla del desafío físico y profesional que tuvo al hacer el personaje que asegura ha sido uno de los mejores de su carrera.

Pregunta: ¿Qué significa haber sido la Chiquis de ‘Su Nombre era Dolores, la Jenn que Yo Conocí’?

Geraldine Galván: Haber podido interpretar este tipo de personajes en mi carrera es muy importante, no solo por el papel sino porque Chiquis ha sido muy importante para Jenni. Es un personaje que tiene muchísima exposición frente a los medios, es una persona que está todo el tiempo en las redes sociales, muy vigente, y para mí interpretarlo fue increíble… Me gusta esto de que el público conozca más de mí, no solo personajes de la niña buena, o la que abusan de mí, hoy me dan la oportunidad de tener un papel protagónico distinto en una serie tan importante hablando de Jenni Rivera.

P: No solo es un papel muy importante, sino que implica una responsabilidad, ¿qué fue lo que te hizo querer aceptarlo?

GG: Yo lo vi como un reto más en mi carrera, darle vida a esta persona que ya existe que es muy importante en la televisión, en los medios de comunicación, no solamente canta, tiene sus productos. No era tomar un personaje más en mi carrera que me hiciera crecer, ella cuidaba a sus hermanos, se hacía cargo de todo lo que tiene que ver con Jenni Rivera en lo económico, como asistente personal, contrataciones de fechas, era su mano derecha. Era un personaje muy complicado pero actoralmente es lo mejor que me pudo haber pasado.

P: ¿Qué aprendiste de tu Chiquis?

GG: Yo lo que aprendí tanto de ella, como de Jenni, es este rollo de las mujeres que salimos adelante, lo mismo me pasó con el personaje que interpreté en la serie de Juan Gabriel -la hermana de Juan Gabriel-, que son estas mujeres luchonas que sacan a sus hermanos adelante, y no solamente eso, era el brazo derecho de su mamá, eso es lo que más valoro del personaje, una mujer responsable.

P: Ya con solo ver las promociones la expectativa con la serie es muy alta, ¿así la debemos mantener?

GG: Sí, hoy en día la televisión es muy mala, todo el mundo dice que hace series pero ahora las series están empezando a ser malas… Antes criticábamos a las novelas, y de repente salen las series y están buenas pero de 10 ahora hay solo dos buenas. Para empezar nosotros estamos trabajando con mis mismos directores de la serie ‘Hasta Que Te Conocí’, tenemos escritores increíbles, yo me quito el sombrero, las actuaciones están magníficas, yo se que la expectativa de la gente es muy grande pero la vamos a llenar, nunca se había tocado el tema como lo estamos tocando nosotros… Sí salieron cosas, el libro, pero hoy en día que tenemos la posibilidad de hacer la biografía de nuestros cantantes como Juan Gabriel, Joan Sebastian, y ahora Jenni, con la calidad que está teniendo todas las personas que se están comprometiendo al buen contenido.

P: La familia no ha apoyado esta serie, pese a esto, ¿has tenido algún tipo de comunicación con Chiquis?

GG: No, la verdad es que muchas gente me lo ha preguntado, yo lo único que estoy haciendo es interpretar un personaje, como pude haber hecho a una niña que nadie conoce. No toda la familia no apoya la serie, la canción la hizo su hermano Lupillo… No puedo opinar mucho al respecto, no he tenido ningún contacto con ella, sigo su carrera y sigo sus cosas porque de alguna manera tengo que tener información para mi personaje.

P: ¿Cómo me te preparaste físicamente porque tu cuerpo es muy distinto?

GG: Mi primer cambio me pusieron una botarga por todo el cuerpo, es una especie de malla con un relleno adentro, porque la primera etapa, que es como desde los 17, todavía no era la Chiquis que es ahora que es una mujer espectacular, en ese entonces ella cuidaba a sus hermanos, así se vestía descuidada como una niña de su edad. Me hicieron el cambio en el cabello de mi café oscuro a un café claro.

Después me quitaron la botarga y pusieron un implante de silicón en el área de las caderas, de las pompas y obviamente comí mucho… Después de eso, me pasaron a rubia total, yo nunca me he pintado el cabello, ese día yo no pude dormir. Siguió con que me quitaron las prótesis y me pusieron un calzón con unas especies de pompas, y marcarme mucho la cintura para resaltar las caderas, me hincharon un poquito los labios y me delineaban por fuera, y lentes que nos ayudaran a verme un poquito más subida de peso.

En algún momento me propusieron subir de peso, pero después desistieron aunque me pidieron que sí no me cuide en la comida, así que llevo 5 meses sin hacer ejercicio… Físicamente fue todo un reto, nunca me había teñido el pelo, nunca me había descuidado de la alimentación, pero es lo mejor que me pudo haber pasado porque vieron a Chiquis en mí. Me divertí mucho, aprendí mucho de todos los actores que me tocó, la hice con tanto amor, tanto cariño y tanta entrega como la de Juan Gabriel.

P: ¿Qué le dirías a Chiquis?

GG: No tengo nada que decirle, simplemente estoy haciendo una interpretación de un personaje que me dieron y espero poder llenar sus expectativas, porque nadie espera verse en una serie, me tocó hacer un personaje, y que ese personaje es ella y que agradezco poder hacerlo.