BuenosDíasLA: Union Station, transformada en un club de jazz

Durante un par de horas este martes, la zona de espera de Union Station se convertirá en un deslumbrante club de jazz como los que florecían por los años 20.

LA Opera organiza A Night In The Seraglio, un evento pop-up que entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. ofrecerá un adelanto de la ópera cómica de Mozart The Abduction from the Seraglio, el próximo show que estrenará la compañía y que es una actualización del clásico situado esta vez en los años 20.

En ruta entre Estambul y París, dos bellas damas serán retenidas en el lujoso tren OrientExpress por un miembro de la realeza otomana, y sus fieles amantes serán los únicos que puedan salvarlas…

Bailarines y cantantes aportarán la música en directo a este evento completament gratuito, ¡y que solo tendrá lugar una vez!

Hoy en Los Ángeles:

La asociación Soroptimist International de Glendale organiza esta semana una proyección del filme Sold para concienciar sobre el tráfico de personas. El proyecto Las Fotos Project ayuda a jovencitas latinas de pocos recursos a descubrir la fotografía y ganar confianza en sí mismas. Líderes angelinos se reunieron para celebrar el legado de Martin Luther King Jr. el pasado viernes.

Para éstas y más noticias, visita http://www.laopinion.com

Suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad, sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

Estado del tiempo:

Tendremos una máxima de 67°F y mínima de 47°F en el centro de Los Ángeles. Se espera lluvia esta noche y mañana a temprana hora.

Transporte:

Procura revisar las condiciones de tráfico antes de emprender tu viaje de esta mañana.

Tuit del día:

Foto del día:

¡Queremos escuchar tu voz!

Esta sección es para ti. Si tienes alguna información comunitaria, o quieres enviarnos fechas de eventos, cumpleaños, bodas, críticas o correcciones, escribe un email a vivela@laopinion.com. Síguenos en Twitter en @LaOpinionLA, y no te olvides de visitar el hashtag #BuenosDíasLA en Twitter y Facebook.

Compartir trae alegría…

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo o familiar y pídele que se inscriba a nuestro newsletter.