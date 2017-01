Cantante David Bisbal le puso sabor de ‘Bulería’ al campamento del Real Madrid

El cantante andaluz quedó muy impresionado por las instalaciones de Valdebebas y el profesionalismo de todos los que allí laboran

El cantante David Bisbal conoció las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, donde presenció el último entrenamiento del equipo de Zinedine Zidane antes del partido de Copa del Rey ante el Celta, y compartió momentos con sus amigos Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo junto al resto de la plantilla.

Bisbal saludó a todos los integrantes del Real Madrid tras el entrenamiento, incluido el cuerpo técnico encabezado por Zidane, y dialogó un rato en el interior de las instalaciones con varios jugadores con los que se realizó fotografías que ya circulan por las redes sociales.

“Destacaría la unión que hay entre los jugadores, cómo el equipo técnico lo tiene todo preparado para el entrenamiento y cómo el equipo de fisioterapeutas y recuperadores están atentos a todo lo que pasa y mimando a los jugadores. Me he quedado sorprendido con las instalaciones“, dijo el cantante a los medios del club.

“Siempre me ha resultado atractivo venir a algún entrenamiento y más aquí, donde tengo amigos como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, con el que he coincidido en algún evento. Me han gustado muchísimo las instalaciones”, añadió Bisbal que se marchó con una camiseta firmada por todos los jugadores del Real Madrid.