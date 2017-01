Latinos angustiados ante la posibilidad de que eliminen ‘Obamacare’

Antes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo no tenían acceso a la salud, pero ahora viven preocupados de perder este beneficio

Arnie Robles anda todo preocupado. Le angustia la idea de quedarse sin seguro médico si se consuma la derogación del Acta de Cuidado de Salud a Bajo Costo, como los republicanos han prometido hacer.

Opuestos desde un principio a esta reforma de salud que ha proveído seguro médico a más de 20 millones de personas desde su implementación, los republicanos han prometido acabar con ‘Obamacare’ y el viernes pasado iniciaron ya este proceso.

Las noticias han caído como un balde de agua fría para residentes del área de Los Ángeles que se han beneficiado del programa.

Para muchos, esta es la diferencia entre contar con un doctor que alivie sus males, depender de un remedio casero o quedarse a la buena de Dios, rezando para no enfermarse.

“Si se termina el Obamacare, ¿qué voy hacer? ¿Cómo voy a tener el medicamento que necesito para mi recuperación después de mi operación? ¿Qué tal si me pega una enfermedad grave?”, se pregunta.

A Robles le falta todavía un año para calificar para Medicare, el seguro de salud para los adultos mayores de 65 años.

“Apenas cumplí en diciembre los 64 años y en noviembre obtuve seguro médico a través del Obamacare”, comenta.

Robles toda su vida trabajó y tuvo seguro médico a través de su empleo. “A finales de 2015 me tuvieron que operar del cuello y como ya no pude levantar cosas pesadas en mi trabajo de 10 años como cerrajero en un Hospital de Simi Valley, me despidieron”, cuenta.

Dice que pasó seis meses muy difíciles, por primera vez en su vida sin un seguro de salud. “Hasta que vi en las noticias que anunciaban el Obamacare. Dije ‘voy a llamar, no pierdo nada’”, recuerda.

Robles, residente de Palmdale, calificó para obtener cobertura médica a través de Health Net y paga arriba de 53 dólares por su seguro médico cada mes.

“No sabe cómo me ha servido. Estaba muy deprimido sin seguro de salud, pero si acaban con el Obamacare, ahora que estoy viejo y débil, sería una cachetada muy dura”, observa.

‘Estamos muy bien atendidos’

Ramiro Pozos, un inmigrante mexicano que ya es residente legal y vive en Inglewood paga 100 dólares al mes por su cobertura de salud para él y sus tres hijos de 23, 19 y 17 años.

“A raíz de que me quedé discapacitado y sin empleo, pasé un año y medio sin aseguranza. Pero apliqué al Obamacare y me aceptaron. Me puse muy feliz. Estoy muy a gusto”, admite.

Y tiene razones de sobra para estarlo porque tanto él como uno de sus hijos sufren de asma. “Nos dan servicio médico en Molina Health Care y nos consiguieron una máquina para el asma. Estamos muy bien atendidos”, sostiene entusiasmado.

Dos años sin seguro médico

Hace apenas un mes que Rosa Linda Gutiérrez consiguió tener cobertura médica mediante el Obamacare. “Ya fui a mi revisión anual este mes. Me fascinó. Regresé bien contenta”, confía esta ama de casa de 54 años, residente de Lynwood.

“Tenía como un año, dos años sin seguro de salud porque mi esposo de plano ya no lo pudo pagar. Nomás por mi aseguranza le cobraban 400 dólares al mes. Era demasiado. Ahora pagamos 100 dólares y me dieron Health Net. Mi esposo tiene seguro de salud por su trabajo pero no me puede incluir”, precisa.

Gutiérrez confiesa que la posibilidad de que el Obamacare sea eliminado, la puso “demasiado triste”. Y explica el por qué: “No solo por mí, sino por muchas personas que tienen enfermedades crónicas. Yo por fortuna estoy sana, pero no sabe la tranquilidad que le da a uno tener seguro médico. A veces las enfermedades no son tan graves, pero la preocupación de no tener aseguranza, hace que uno se ponga más mal”, subraya.

Yurina Melara, portavoz de Covered California, el mercado estatal de seguros de salud, dijo que 1.4 millones de californianos se han beneficiado con estos programas médicos, y más de 3.4 millones con Medi-Cal. “En Covered CA, casi 1 de cada 3 son latinos. El 80% reciben ayuda para pagar la cuota mensual”, indicó.