Roselyn Sánchez atraviesa un momento muy triste

I did this video almost two years ago… not sure if I ever posted it. Mi Mota, mi corazón… mi primera hija… I miss you so much. Cuánto daría porque estuvieras aquí en casa conmigo. This process is so hard God… que fuerte. Le pido a mis angeles fortaleza y sabiduría… Mota esta mucho mejor donde está… en el cielo. Pero que dolor tan grande…

A video posted by roselyn sanchez (@roselyn_sanchez) on Jan 16, 2017 at 8:24pm PST