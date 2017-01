Chicago se suma al torrente de protestas contra la presidencia de Trump

Habrá en el país acciones, marchas y manifestaciones masivas ante la toma de posesión de Donald Trump. En Chicago miles saldrán a las calle para mostrar su descontento ante la retórica del nuevo presidente

El magnate inmobiliario Donald Trump asumirá la Presidencia de los Estados Unidos en medio de protestas en diferentes ciudades del país, entre ellas Chicago.

Este viernes, día de la ceremonia de toma de posesión de Trump, habrá acciones, marchas y manifestaciones masivas en oposición a su retórica de odio hacia las minorías.

Grupos de activistas de organizaciones como Black Lives Matter Chicago, Democratic Socialists of America, Socialist Alternative y Pilsen Alliance llevarán a cabo un mitin denominado ‘Resist Trump’ en la Plaza Daley en el centro de Chicago el 20 de enero, a las 3pm. De ahí marcharán hacia la Torre Trump a las 4:30 pm. Los manifestantes alzarán su voz contra lo que consideran la agenda racista, sexista, xenófoba y antiinmigrante del nuevo mandatario.

El mensaje deTrump es claro y contundente, dijo Byron Sigcho, director ejecutivo de Pilsen Alliance: “Nosotros en Chicago y en diferentes partes del país no compartimos su agenda, sus valores, sus ideas y que en democracia tenemos que hacer lo que la mayoría piensa, cree y opina”.

“Nos oponemos a esta agenda antiinmigrante, antimusulmana, anti clase trabajadora de Trump, vamos a trabajar desde el día uno de su gestión para evitar que esa agenda lastime y perjudique a nuestras comunidades”, indicó Sigcho.

Durante el mitin también alzarán su voz en defensa de Chicago como Ciudad Santuario. “Respaldamos a Chicago como Ciudad Santuario, algo que Trump no comparte, quiere quitar los recursos, pero nosotros vamos a luchar para que se mantenga como una Ciudad Santuario”, dijo el activista.

Mientras que la coalición Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER) en Chicago tiene previsto enviar a jóvenes en una caravana de autobuses hacia Washington DC el día de la toma de posesión de Trump para manifestarse en defensa de los inmigrantes, los musulmanes y la comunidad LGBT, entre otras comunidades vulnerables.

‘Resistencia y unidad’

Como parte de la campaña binacional ‘Resistencia y unidad’, la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes está convocando a la comunidad inmigrante a participar en ‘Un día sin inmigrantes’, una acción que consiste en no ir al trabajo, no asistir a la escuela y no consumir.

El mensaje que se persigue con esta campaña es que “de manera pacífica se haga sentir el poder productivo y de consumo de la comunidad”, dijo Carlos Arango, director ejecutivo de Casa Aztlán.

Según el activista pro inmigrante Arango, ‘Un día sin inmigrantes’ surge como protesta a las políticas y declaraciones xenofóbicas, racistas y antimexicanas del mandatario electo Trump.

Arango dijo que en “Chicago se dio el concepto de esta acción. Y este viernes en la mañana hay una actividad espejo en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia. Ahí se va dar este acto pro inmigrante contra Trump bajo el mismo lema, ‘Un día sin inmigrantes’ y bajo la misma consigna de ‘Resistencia y unidad’, que es una forma de protesta o una manera de boicotear la toma de posesión de Trump”.

Activistas y familias inmigrantes se reunirán en la biblioteca Rudy Lozano del barrio de Pilsen para participar en talleres informativos sobre inmigración, música, reflexión, este 20 de enero, a las 10 am.

Mujeres tomarán las calles

El día después de la ceremonia de investidura de Donald Trump se llevará a cabo una multitudinaria marcha de mujeres en Washington DC y en otras ciudades del país.

A través de las redes sociales miles de mujeres de diferentes etnias y edades han confirmado su asistencia al evento coordinado por diferentes organizaciones en el que tratarán temas como los derechos humanos, el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, el fin de violencia sexual, el derecho al aborto legal, la igualdad racial y las libertades civiles. También hablarán sobre inmigración, derechos de la comunidad LGBT, brutalidad policial y freno a la violencia, entre otros asuntos.

En Chicago, el mitin será en Jackson Boulevard y Lake Shore Drive a las 10 am. La marcha continuará hacia al oeste del Jackson Boulevard a las 11:30 am. Participarán alrededor de 30 oradores además de miembros de organizaciones comunitarias locales, este sábado 21 de enero.

Una comitiva de Mujeres Latinas en Acción participará en la marcha de mujeres en Chicago. “Nosotras participamos con el propósito de unir nuestras voces”, dijo María Pesqueira, directora de esa organización y quien es una de varios oradores en el evento.

“No somos una, ni dos, somos millones de mujeres que realmente queremos un país que tenga políticas públicas que respeten a la mujer, a su familia y su salud. Ese es el mensaje incluyendo el tema de la violencia de género”, destacó Pesqueira a La Raza.

Pesqueira también dijo que hablará sobre la mujer migrante, la igualdad y cómo erradicar la xenofobia y la violencia de género.

Reyna Wences, organizadora comunitaria de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD), dijo que durante su intervención en el mitin compartirá el trabajo que están realizando en la organización a la que presenta en materia de inmigración.

“Dejaré saber a la gente que aquí en Chicago nos estamos preparando para continuar defendiendo los derechos de los inmigrantes y con el enfoque de que hay varias mujeres que están siendo afectadas con el sistema de inmigración y detención por lo que vamos a tener talleres sobre ‘Conozca sus derechos’, defensa de la deportación y cómo documentar si uno ve una redada”, mencionó Wences.