El día 29, aprovecha para ir al museo ¡gratis!

El "Free-for-All Day" abre a todos las puertas de docenas de espacios culturales del sur de California

La iniciativa conocida como “Museums Free-for-All Day”, el día gratis para todos de los museos, abrirá de nuevo este 2017 por duodécimo año consecutivo las puertas de varias decenas de museos en el sur de California sin ningún costo.

La fecha de este año será el domingo 29 de enero, y será una oportunidad para que todos aprendamos un poco más y disfrutemos del arte, la historia o la naturaleza.

Un total de 32 museos se suman a la iniciativa, la mayoría de ellos en el área de Los Ángeles. Aunque ¡ojo!, para algunos de ellos necesitarás comprar la entrada con antelación, el número será limitado y además deberás escoger la franja de tiempo en la que acudirás.

La oferta solo se aplica a las entradas generales, y no es válida para tíckets especiales, de acuerdo a SoCal Museums. Los estacionamientos de los museos pueden seguir cobrando una tasa.

Algunas exhibiciones no estarán incluidas: por ejemplo, el Califoria Science Center excluye la exposición The Science Behind Pixar o los espectáculos IMAX, y el Skirball Cultural Center, donde se puede disfrutar acualmente de una interesantísima exposición sobre el Pop Art que te permite pasear por una recreación tridimensional de la obra de Van Gogh o Roy Liechtenstein, ofrece entradas de solo una hora por orden de llegada.

Además, el Columbia Memorial Space Center ha decidido que su día gratis será el sábado 28 de enero, en lugar del domingo.

Metro colabora con la iniciativa por medio de ofertas especiales para quienes utilicen el transporte público, que puedes consultar aquí. Si presentas tu pase de Metro, podrás tener descuentos en tiendas y otro servicios de varios museos.

Some of the participating institutions, including notable ones like the Getty Center, Getty Villa, and the Broad, are already free to visitors.

Te dejamos aquí una lista de todas las instituciones participantes y te indicamos si es necesario reservar con antelación o alguna otra consideración. De todas formas, no dejes de visitar la web del museo que quieras visitar para conocer todos los detalles y consultar horarios, direcciones y otros datos.