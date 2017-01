Las alarmas contra incendios salvan vidas

Bomberos y voluntarios de My Safe LA informan sobre su importancia y ayudan a instalarlas en los hogares

Consternada por el incendio que horas antes había ocurrido en su vecindario del sur de Los Ángeles, la señora María López veía el martes por la mañana cómo los bomberos y voluntarios revisaban las alarmas contra incendios de su casa.

En cuestión de minutos instalaron alarmas nuevas en cada una de las cuatro recámaras y la sala. Adicionalmente instalaron una alarma de detección de monóxido de carbono en el pasillo de las escaleras que van hacia el segundo piso.

El hogar de López esta al lado del apartamento que se incendió el lunes por la noche sobre la avenida Manchester dejando a cuatro niños en condición crítica en el hospital. El incendio que comenzó cerca de las 11 p.m. fue reportado por vecinos del área quienes dijeron que había personas dentro del apartamento. Aparentemente la madre del hogar había salido a hacer algunos mandados dejando a sus hijos de 2, 3, 5 y 7 años de edad en casa.

“La causa del incendio continúa bajo investigación y se desconoce si las alarmas contra incendios estaban funcionando apropiadamente”, dijo David Ortiz, vocero con el departamento de bomberos de Los Ángeles.

Por esa razón, los bomberos junto a voluntarios de My Safe LA—una organización que promueve seguridad contra incendios en Los Ángeles—se dieron a la tarea de revisar las alarmas contra incendios del complejo habitacional donde se incendió el apartamento de 10 unidades. Varias alarmas fueron revisadas e instaladas sin costo alguno en el complejo y en hogares adyacentes como el de López.

López dijo que estaba impresionada puesto que en el momento del incidente ella no se percató que había un incendio a pies de distancia de su hogar.

“Solo cuando escuche que tocaron la puerta bien fuerte y eran los bomberos que me dijeron que se tenían que subir a [mi] techo”, dijo López. “Yo creo que pasó como media hora desde el momento que comenzó [el incendio] hasta que salí a ver. No me di cuenta de nada, ni se oía gritos ni nada. Yo creo que estaban dormidos los niños”, añadió.

Ortiz dijo que esta es una buena oportunidad para informarle a las personas a que estén preparadas puesto que una tragedia le puede ocurrir a cualquiera. “Ninguna persona que yo he visto en este tipo de situaciones pensaba que le iba a ocurrir a ellos y les pasó”, dijo.

“No me canso de decirlo y repetirlo, las alarmas de incendio salvan vidas”, añadió Ortiz.

El portavoz de los bomberos dijo que las alarmas de monóxido de carbono también son importantes puesto que pueden detectar el humo del horno, los calentadores y del gas. “Si este veneno se desplaza en el organismo puede ser dañino y hasta causar la muerte”, dijo Ortiz.

Algunas alarmas contra incendios también vienen equipadas con el detector de monóxido de carbono. Michael Whitney de My Safe LA dijo que las personas interesadas en las alarmas deben contactarlos por teléfono o por email y ellos van a los hogares a instalar las alarmas. “No les damos [las alarmas] a las personas porque ellos pueden llegar a su casa y dejarlas olvidadas sin instalarlas”, dijo Whitney.

“Las alarmas que nosotros instalamos ahora duran hasta 10 años sin que se les tengan que cambiar las baterías. Pero es importante que las prueben al menos una vez al mes para asegurarse que sirven”, añadió Whitney.

Esto se puede hacer presionando el botón que tiene la alarma y asegurándose que esta sí emite un sonido. De otro modo se debe cambiar. Whitney dijo que para saber si su alarma está vigente es necesario ver la fecha de expiración que tiene la alarma.

Para más información visite mysafela.org.