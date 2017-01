Planes culturales para este Inauguration Day en Los Ángeles

Además de las protestas civiles, opciones de arte y ocio invitan a la reflexión el próximo día 20

Foto: LACMA via Facebook

El próximo sábado 20 de enero, la ocasión de la ceremonia de inauguración de la administración de Donald Trump será para muchos en Los Ángeles algo poco digno de festejar. Por eso, varias organizaciones preparan manifestaciones que se prevén multitudinarias con las que expresarán su apoyo a colectivos como los inmigrantes y su rechazo al discurso de odio del presidente electo.

Además, la siempre amplia oferta cultural y de ocio de la ciudad no se queda atrás y este Día de la Inauguración te proponemos algunas ideas para que puedas entretenerte o disfrutar del arte aprovechando además la ocasión de reflexionar críticamente sobre este momento que nos toca vivir.

El Los Angeles County Museum of Art (LACMA) proyectará el filme Until, Until, Until… (2015-16) del artista Edgar Arceneaux, en lo que se describe como un “evento contra-inauguración” a las 7:30 p.m. de este viernes. La entrada es gratuita.

La cinta documenta la re-escenificación que Arceneaux realizó el año pasado en Nueva York de la actuación que el artista Ben Vereen llevó a cabo durante la inauguración de Ronald Reagan en 1981, y las reacciones del público actual a ella. La representación original de Vereen fue emitida por ABC, aunque la cadena censuró la segunda parte de la misma en la que el artista, utilizando blackface pese a ser afroamericano, pedía una bebida en un bar y esta le era negada por su color de piel.

El Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Ángeles abrirá sus puertas gratuitamente a todos el próximo día 20. Su intención, tal y como explican en su perfil de Facebook, es “celebrar la Primera Enmienda” y “honrar la multiplicidad de voces y perspectivas” que hace “tan ricos” al museo, Los Ángeles y todo Estados Unidos.

El festival cómico What a Joke: A National Comedy Fest recaudará fondos que irán destinados a apoyar la organización en defensa de las libertades civiles ACLU. El evento tendrá lugar entre los días 19 y 21 en más de 20 ciudades, incluida Los Ángeles, en respuesta a las repetidas amenazas a los derechos humanos del presidente electo Donald Trump.

En nuestra ciudad la sala Nerdmelt (7522 Sunset Blvd) acogerá el día 19 The Special Occasionally Show, presentado por Caitlin Durante, y el día 20 Comedy Sucks! con la intervención de Scott Blacks. En Burbank, del 15 al 22 el club y restaurante Flappers (102 East Magnolia Blvd, Burbank) acogerá 17 funciones como parte del festival.

La galería Susanne Vielmetter (6006 Washington Blvd, Culver City) acoge la exhibición BY AND BY del artista basado en Los Ángeles Karl Haendel, la cual incluye varias obras que, tal y como describe la galería en su web, reflexionan sobre la naturaleza del retrato y “cómo nosotros, como cultura, recordamos los actos de figuras públicas, describimos quién ocupa ciertos puestos en nuestra sociedad, y las imágenes de quién recordamos y por qué”.

No deja de ser significativo, pues, que después de un dibujo de un coyote en una habitación infantil o un cartel con las palabras “Post Truth” repetidas una y otra vez, el colofón de la exposición sea un colosal retrato de Hillary Clinton.

La sala Teragram Ballroom (1234 West 7th Street) acogerá el “Anti-Inaugural Ball“, un concierto de la banda de música rap y rock angelina Prophets of Rage que contará con las apariciones de Vic Mensa, Jackson Browne y Jack Black. Una parte de lo recaudado con la venta de entradas irá destinado a la organización RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) y el show también se retransmitirá en directo a través de la página de Facebook de la banda.

Según declaró el guitarrista de la banda Tom Morello, el evento “es una celebración de la resistencia. Resistencia al racismo. Resistencia al sexismo. Resistencia a la homofobia. Resistencia al acoso. Resistencia a la devastación medioambiental. Resistencia al fascismo. Resistencia a Donald Trump”.