Trump excluye a los latinos en el gabinete presidencial

Con la designación de Sonny Perdue al cargo de Secretario de Agricultura se confirma que no habrá un latino en el gabinete de Trump

WASHINGTON.- El presidente electo, Donald Trump, seleccionará oficialmente al exgobernador republicano de Georgia, Sonny Perdue, como el próximo secretario de Agricultura, excluyendo de esta forma a los latinos para un puesto en su Gabinete, algo que no ocurría desde 1988.

Se prevé que el anuncio oficial del titular del Departamento de Agricultura (USDA), el último puesto vacante en el Gabinete, ocurra tan pronto como mañana, en víspera de la toma de posesión de Trump como el 45 presidente de EEUU.

En las últimas semanas y desde que ganó la elección el pasado 8 de noviembre, Trump ha ido moldeando su Gabinete con líderes sin ninguna experiencia política ni para el cargo para el que han sido nominados.

Además del puesto de vicepresidente, el resto de casi todos los 15 nombramientos al Gabinete son hombres blancos, con la excepción del neurocirujano afroamericano jubilado, Ben Carson, como secretario de Vivienda; la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, de origen hindú, como embajadora ante Naciones Unidas, y la taiwanesa Elaine Chao, como secretaria de Transporte.

La ausencia de latinos ha caído como un balde de agua fría en la comunidad hispana, que conforma el 17% de la población y que a través de las décadas ha ido aumentando su poder político y económico.

Tras ganar la presidencia, Trump prometió ser un presidente “para todos los estadounidenses” y tener un gobierno de inclusión, pese a que la mayoría de los latinos votó por su rival, la demócrata Hillary Clinton.

Grupos de la comunidad hispana, entre ellos la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA, por su sigla en inglés), y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, en inglés) habían presionado por la inclusión de latinos en el Gabinete.

NALEO, en particular, elaboró un documento para ayudar a los latinos en el proceso de solicitar puestos en el gobierno federal y navegar la burocracia.

En declaraciones a este diario, Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, dijo que “la exclusión de una voz latina en el Gabinete del presidente electo es un revés” para EEUU.

“Los latinos son el segundo grupo poblacional más grande de la nación, uno de cada cuatro niños en EEUU, y la entidad política de mayor rango en el país ahora carece de su perspectiva. Ahora le toca al presidente incluir las voces y perspectivas de los latinos en su toma de decisiones”, señaló Vargas.

Algunos activistas hispanos habían propuesto en particular a dos líderes hispanos de Texas como titular de Agricultura, el exlegislador republicano Henry Bonilla, y la expresidenta de la Universidad Texas A&M, Elsa Murano.

En los últimos días, también sonaba el nombre del mexicoamericano, Abel Maldonado, quien fue vicegobernador republicano de California y es copropietario de la empresa Runway Vineyards.

En 1988, el entonces presidente Ronald Reagan nombró a Lauro Cavazos como su secretario de Educación, y desde entonces tanto presidentes republicanos como demócratas siempre han incluido a al menos un hispano en su Gabinete presidencial.

El saliente presidente Barack Obama tuvo a un total de seis latinos en su Gabinete desde 2009, además de que nombró a la jueza puertorriqueña, Sonia Sotomayor, a un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo.

Esta mañana, en su primer encuentro en persona con los periodistas, el entrante portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo no estar preocupado por problemas de diversidad, porque Trump ha buscado a “los mejores y más brillantes” para el Gabinete presidencial, y los hispanos tendrán una “muy fuerte presencia” en puestos de alto rango y en el personal de la Casa Blanca.

Según Spicer, unas 100,000 personas sometieron sus currículos para los 5,000 puestos políticos en el gobierno.

Perdue, quien se pasó del bando demócrata al Partido Republicano antes de convertirse en gobernador de Georgia entre 2003 y 2011, tiene amplia experiencia en temas agrícolas, es conservador, y puede ser clave para afianzar el apoyo de los votantes en zonas rurales, según observadores.

En la actualidad, Perdue es presidente ejecutivo de Perdue Partners, una empresa global dedicada a la exportación agrícola.

Pero no todos aplauden su selección. Kari Hamerschalg, un funcionario de alto rango del grupo Friends of the Earth, dijo en un comunicado que “en vez de drenar el pantano”, al seleccionar a Perdue al frente de la USDA, está anteponiendo los intereses de las grandes corporaciones del lucrativo sector agropecuario “por encima de los intereses de los rancheros, trabajadores y consumidores”.