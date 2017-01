VIDEOS: Demócratas son implacables con nominada a Secretaria de Educación

La carta educativa de Donald Trump entrega respuestas que ponen en duda su capacidad e intereses en el tema

La nominada a Secretaria de Educación del presidente electo Donald Trump estuvo bajo fuego durante las audiencias de confirmación en el cargo en el Senado.

Betsy DeVos fue cuestionada por sus nexos con empresas que se lucran con la educación y su poca experiencia en materia educativa. DeVos es conocida por su apoyo a los bonos gubernamentales para que estudiantes de bajos ingresos asistan a escuelas privadas. También ha sido crítica del sistema de educación pública.

Varios pesos pesados del partido demócrata arremetieron contra DeVos en sus interrogatorios. El senador Bernie Sanders (D-Vermont) atacó las millonarias donaciones de su familia al partido republicano. DeVos aceptó la existencia de los aportes pero afirmó que su trabajo por la educación es la que la tiene en la puerta del gabinete de Trump. En cuanto a la pregunta sobre universidades gratuitas, DeVos dijo a Sanders que la “idea era interesante”, pero que había que convenir que “nada es gratis en la vida”.

En tanto, el senador demócrata por Minnesotta Al Franken se vio sorprendido cuando DeVos no pudo diferenciar entre crecimiento y competencia estudiantil. Durante ese diálogo, DeVos negó creer en las terapias de conversión de personas gay.

La siguiente controversia fue a la pregunta del senador Chris Murphy (D-Connecticut) sobre armas en las escuelas y su opinión sobre zonas libres de armamento en los centros educativos. DeVos no se expresó totalmente en contra de las armas y dijo que seguro en Wyoming alguna escuela tiene algún tipo de arma para defenderse de los osos.

Al paredón contra DeVos no podía faltar la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusets), que no le dio la mano al llegar a la sala. Warren expresó disgusto por la ausencia del formulario de ética que se pidió a DeVos. A continuación atacó la competencia de DeVos en la materia, entre esas no conocer de primera mano lo que es tener un préstamo estudiantil. La senadora volvió a sacar la luz el fraude de la Universidad Trump.

Por último, el excandidato a vicepresidente Tim Kaine (D- Virginia) fue implacable cuando presionó a DeVos sobre su posición sobre la responsabilidad pública que deben tener todas las escuelas que reciban fondos federales.

Pese a la oposición, la confirmación puede darse como un hecho debido a la mayoría republicana. Hay garantía que la educación sea uno de los frentes de mayores disputas en los próximos cuatro años.