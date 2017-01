Votantes del distrito de Becerra quieren a un sucesor que no sea del “establishment”

Los votantes del distrito 34 de la Cámara de Representantes -del centro y este de LA- buscan a un nuevo Congresista que desafíe a Trump y venga de algún activismo comunitario.

La primera encuesta realizada en el distrito que pronto dejará vacante el congresista Xavier Becerra encontró que los votantes favorecerían la elección de un nuevo representante que tome la bandera de lucha contra Donald Trump y que provenga de las luchas comunitarias, no del estatus quo político existente.

La encuesta sondeó a 400 votantes probables (likely primary voters) sobre su percepción general del tipo de congresista que necesitará el distrito una vez que Becerra sea confirmado como procurador de California y el puesto quede vacante.

“Becerra es popular en el distrito, pero los votantes quieren cambio”, dijo Matt Barreto, de la encuestadora Latino Decisions que realizó el sondeo. “Hay un sentimiento anti-establishment y parece que la mayoría quiere ver a un activista comunitario o alguien externo al mundo político existente”.

De los candidatos que han anunciado entrarán en la contienda, el activista demócrata y ex asesor de la campaña de Bernie Sanders, Arturo Carmona, recabó la mayor cantidad de puntos favorables en la encuesta. Un 29% dijo que definitivamente votaría por él.

Curiosamente, un 25% dijo que favorecería a Jimmy Gómez, un legislador estatal y ex organizador sindical que ya ha recabado muchos apoyos de políticos establecidos.

Raymond Meza, un organizador comunitario y líder LGBT tiene un 23%, Sarah Hernandez, ex asistente del concejal José Huizar un 21%, Vanessa Aramayo, ex directora del California Partnership logra un 22% y Wendy Carrillo, una activista y ex periodista consigue un 20% de la preferencia.

Otros candidatos incluyen a Kenneth Mejía, del partido verde (9%), Yolie Flores, ex miembro de la junta de LAUSD (13), Karl Siganporia, un republicano (8%), la ex periodista Alejandra Campoverdi (16%), Steven Macm, ex fiscal del condado (15%) y Maria Cabildo, ex activista de vivienda (16%).

Es muy pronto para determinar favoritos, especialmente tomando en cuenta de que los votantes aún no conocen o han oído hablar demasiado de los diferentes candidatos y que aún no hay fecha para una elección especial.

Mientras el congresista Xavier Becerra pasa por el proceso de confirmación para el cargo, al menos doce candidatos se preparan para librar la batalla para sucederlo representando el distrito 34 en la Cámara de Representantes.

El distrito 34 representa un amplia zona urbana del centro y este de Los Angeles, incluyendo Boyle Heights, City Terrace, Downtown, Eagle Rock, El Sereno, Koreatown, Lincoln Heights y Weslake Pico Union, entre otras. Becerra ha estado en el congreso desde 1993.