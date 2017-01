Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 21 de enero

Exhibición de abejas

Aprende cómo las abejas impactan nuestro mundo en la nueva exposición ‘Bees: Tiny Insect, Big Impact’ en el Museo de California de Oakland. Es una oportunidad de aprendizaje y diversión para toda la familia. La exhibición estará hasta el mes de junio de 2017 en el museo localizado en el 1000 Oak St. Oakland.

www.museumca.org/exhibit/bees

Cirque du Soleil: LUZIA

La compañía Cirque du Soleil estrena su nueva producción en la Área de la Bahía: ‘Luzia, A Walking Dream Of Mexico’. Luzia es un espectáculo inspirado en la riqueza de la cultura mexicana, en la naturaleza de la lluvia y la luz y en el viaje migratorio anual de la mariposa monarca. El show se presentará en San Francisco hasta el 29 de enero, y en San José del 9 de febrero al 19 de marzo. Boletos y más en:

www.cirquedusoleil.com

Festival Chino

Ha llegado el tiempo de Año Nuevo Chino y el barrio chino estará celebrando el año del gallo con su festival de dos días. Habrá música, comida, arte y diversión para toda la familia. El festejo será el 21 y 22 de enero, de 10 am a 6 pm sobre la calle Clay cruce con Broadway.

www.chineseparade.com

Viernes 27 de enero

Poncho Sánchez

El percusionista de jazz latino y ganador del Grammy Poncho Sánchez se presentará en la ciudad de Oakland. Su show será del 27 al 29 de enero en el legendario Yoshi’s, localizado en el 510 Embarcadero West. Horarios y boletos en:

www.yoshis.com

Sábado 28 de enero

Julio Bravo

El Área de la Bahía tiene el ritmo de salsa con Julio Bravo, quien se estará presentando en el club de baile Fuego, en San Francisco. Habrá lecciones de baile antes de las 9 pm. Para personas mayores de 21 años. Las puertas se abren a las 8 pm, en el 550 Barneveld Ave.

www.roccapulco.com

Aladdin

La Asociación de Teatro Infantil de San Francisco invita a disfrutar de su obra ‘Aladdin and His Wonderful Magical Lamp’. Esta adaptación de ‘Aladino y su lámpara maravillosa’ cuenta la historia de un muchacho pobre que con la ayuda de tres genios, un dragón, un mono y su familia se la ingenia para engañar a un malvado y poderoso mago y ganar la mano de la princesa en matrimonio. La obra está llena de personajes divertidos, animales y música que divertirá a toda la familia. El show será el 28 de enero, 25 de febrero y 11 de marzo en el Palace of Fine Arts, 3301 Lyon St. Boletos y horarios en:

www.ctasf.org

Domingo 29 de enero

Afroperuano

Empieza el 2017 con los ritmos afroperuanos en el Área de la Bahía. Studio Grand en Oakland está ofreciendo talleres de baile afroperuano y clases de cajón peruano cada domingo del 29 de enero al 2 de abril. Clases y talleres serán 3234 Grand Ave. Más detalles en:

www.studiograndoakland.org

Museo de Historia de Asia

Llega el Año Nuevo Lunar y es el Año del Gallo. Por ello, el Asian Art Museum en San Francisco celebrará en grande con talentosos bailarines y músicos. También habrá la danza del león, que ahuyenta a los malos espíritus y asegura un brillante comienzo del año. Es una celebración para todas la familias. S gratis con la compra de admisión al museo. El festejo será el domingo 29 de enero, de 10:30 am a 4:30pm, en el 200 Larkin St.

www.asianart.org

Viernes 3 de febrero

Festival Jarocho

El teatro Brava presenta el 5º Festival Anual de Son Jarocho en San Francisco. Será un homenaje a la Compañía Nacional de Arqueología de la AEN 2016 Artemio Posada. Se presentará a la banda ganadora de Grammy Quetzal, Gilberto Gutiérrez y Gisela Farías Luna de Mono Blanco, Russel Rodriguez y la Compañía de Baile Cuicacalli. También habrá actividades comunitarias. El gran evento será del 3 al 5 de febrero en el 2781 24th St. Boletos más detalles en:

www.brava.org