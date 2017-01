Álex Sensation viene a Calibash a mostrar que es más que un DJ

Su tema más reciente, que estrenó en noviembre, "La buena y la mala", fue grabado con Gente de Zona

La cantada es algo serio para Álex Sensation, y por lo mismo no tiene prisa en dar a conocer el material que lo lanzará al ruedo como intérprete de música urbana, una faceta menos conocida que la de DJ, un trabajo que ha realizado desde hace dos décadas en una estación de radio de Nueva York.

Ahí, en 97.9 FM “La Mega”, Álex se ha destacado como el “pincha discos” más reconocido del mercado hispano. Es anfitrión de “La original mega mezcla” y “La mega mezcla sábado en la noche”, dos de los programas más populares de la emisora.

Su primer tema como intérprete, “Baílame”, salió al mercado en 2015, y tuvo como invitados a Yandel y a Shaggy. Y su tema más reciente, que estrenó en noviembre, “La buena y la mala”, fue grabado con Gente de Zona.

“Es que estoy calentando el lado artístico”, dijo Álex, cuyo nombre verdadero es Javier Alexander Salazar. “Estoy preparando el disco, pero vamos sencillo por sencillo para demostrar que tengo buen material”.

Y por si persiste la duda, el artista dará una probada de lo que será su álbum, que ya está en la fase final de producción y que planea sacarlo al mercado en octubre. Mientras tanto, tendrá una participación como DJ y otra como intérprete en la próxima edición de Calibash, el concierto de música urbana latina que se efectuará el sábado en el Staples Center y que incluye a artistas como Don Omar, Prince Royce, Nicky Jam, Wisin, Farruko y Zion y Lennox..

Álex cantará con Gente de Zona su éxito “La buena y la mala”, un tema que suena bastante fuerte en la costa este y que el DJ espera poder colocar en otros mercados.

Esta será la primera vez que el artista participa en Calibash, un show que organiza KXOL 96.3 FM “La Mega”, estación de música urbana de Los Ángeles, hermana de la emisora donde Álex se desempeña como DJ.

“No había ido por cuestiones de mi trabajo en el radio”, explicó el artista colombiano. “Se me hacía un poquito difícil viajar, pero con eso de la canción en el mercado y por la participación de Gente de Zona, pues fue algo más lógico para mí ir no solo como DJ, sino para mostrar mi lado artístico”.

Quien animó a Álex a grabar un disco fue el mismo Pitbull, con quien el DJ hizo una colaboración.

“Siempre me ha encantado la idea de ser artista”, dijo. “Pitbull me dijo, ‘aprovecha que no hay DJs latinos que hagan su música. En inglés hay muchos, pero latinos no hay'”.

Era lo que le faltaba a Álex, quien luego de reunir artistas, productores y colaboradores de primera, consiguió un contrato con Universal, la poderosa disquera que lo lanzará como cantante.

Luego de cumplir esta meta vendrán otras, como participar en programas de televisión. Pero como dice el DJ, “vamos paso a paso porque también tengo que dedicarle tiempo a la familia, que si no me echan de la casa”.

En detalle

Qué: Calibash 2017, con Nicky Jam, Don Omar, Prince Royce y más.

Cuándo: sábado 8 p.m.

Dónde: Staples Center, 1111 S. Figueroa St., Los Angeles

Cómo: boletos a partir de $92; informes www.ticketsnow.com.