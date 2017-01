El hombre en estado vegetativo que reaccionó a la narración del gol de Maradona a Inglaterra

Según su hermano, mostró reacción tras escuchar el relato de Víctor Hugo Morales del que es considerado el mejor gol de la historia

No es una historia reciente, pero luego de que Diego Funes publicara la historia de su hermano en un grupo de Facebook, el video se ha hecho viral.

Se trata de Mariano Funes, un hombre que tras sufrir un accidente en 2012, quedó en estado vegetativo. A su hermano, Diego, por recomendación de los doctores se le ocurrió reproducir el relato del gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de 1986, esto con la intención de que pudiera escuchar voces o sonidos familiares.

El plan funcionó y tras escuchar el mítico relato de Víctor Hugo Morales, Mariano mostró reacción.

“Hoy quiero compartir con ustedes un video de mi hermano atravesando un estado vegetativo luego de 2 meses de un accidente en moto muy fuerte en Miami Florida. Los medicos me recomendaron hablarle para que voces familiares lleguen a algun recuerdo en su memoria y se logre que las neuronas vuelvan a comunicarse. Le hable mucho y luego de este video logre que gesticule y mueva un brazo y sus neuronas se activen. No se me ocurrió nada mejor y por suerte fue una gran idea que comparto con ustedes. Ojala llegue a los ojos del 10 que su gol hizo que mi hermano luego de escuchar su gol contra los ingleses empiece su recuperación. Hoy por suerte mi hermano esta bien pero otros como Schumacher siguen recuperándose”, escribió Diego y acompañó la publicación con un video.

Este es el video que Diego Funes publicó en el grupo de Facebook “La Iglesia Maradoniana”: