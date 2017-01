Latina por Trump se alista para la juramentación del nuevo presidente

Jazmina Saavedra, vocera de Latinos for Trump del sur de California, ha sido invitada a las celebraciones en Washington D.C. por el Día de la Inauguración

En víspera de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Jazmina Saavedra llegó a Washington D.C. proveniente de Los Ángeles el miércoles por la tarde con la emoción a flor de piel para participar en una serie de eventos en celebración de Donald J. Trump.

Saavedra, de origen nicaragüense y orgullosa republicana, es la vocera de Latinos for Trump del sur de California. Ella dijo que fue invitada para asistir a eventos que incluyen un desfile, un concierto, la juramentación del presidente y la cena de gala donde estará Trump celebrando su nueva posición como el mandatario número 45 de Estados Unidos.

“[Estoy] muy contenta porque aunque Trump no nos conoce, él sabe que hay latinos que lo apoyan en California”, dijo Saavedra en una entrevista por teléfono con La Opinión.

El ser abiertamente republicana le ha quitado muchas amistades, pero también le ha brindado nuevos amigos que luchan por los mismos ideales de Trump de hacer a “América grande otra vez”, dijo Saavedra de 47 años.

“Hay muchos republicanos que tienen miedo a decir que apoyan a Trump porque son dueños de negocios y tienen miedo a las represalias, pero yo nunca tuve miedo”, aseguró.

Saavedra llegó a EEUU hace 30 años legalmente junto a sus padres y sus dos hermanos. “Nosotros fuimos pedidos por mi abuela y tuvimos que esperar dos años para que se solucionaran nuestra situación [legal]”, explicó, aseverando que su familia salió de su país huyendo de la guerra en los años ochenta. “Entramos por el aeropuerto de Los Ángeles y el [oficial de inmigración] recibió a nuestra familia como debe de ser, porque hicimos todo legalmente”, aseveró.

‘Lucran con los migrantes’

Saavedra acusa a las organizaciones sin fines de lucro por “lucrarse” con los inmigrantes. “A ellos [organizaciones] en realidad no les importa el inmigrante, a ellos solo les importan las donaciones. Ayer vi en la televisión un líder que dijo que no tenía miedo y amenazando a Trump diciendo que ellos tenían $43 millones para defenderse. ¡Están millonarios!”, dijo.

“Las organizaciones siguen sembrando el odio [contra Trump] en los inmigrantes porque si la gente en realidad llegara a entender lo que Trump quiere hacer se les acaba el negocio a ellos”, aseveró.

Hacer a California mejor

Saavedra dijo que no se considera parte de los grupos “extremistas” de odio, sino más bien una patriota estadounidense. “Aquí no estamos hablando ni de racismo ni de odio. Los republicanos no somos enemigos, somos amigos que amamos a esta nación”, añadió.

Saavedra dijo que Latinos for Trump del sur de California apoya a algunos grupos de inmigrantes indocumentados como los Dreamers y los dueños de negocios.

“Tenemos muchos dueños de negocios indocumentados que son buenos, están ofreciendo empleos a ciudadanos americanos y vamos a apoyar a esa gente”, aseveró.

Latinos for Trump ya tiene una propuesta que le presentarán al presidente, una vez que esté en la oficina oval, para apoyar a los “Soñadores” y a los dueños de negocios indocumentados que apoyan económicamente al país, dijo Saavedra.

Sin embargo, especificó que la legalización “no es un derecho, es un privilegio que tienen que ganárselo siendo buenos ciudadanos”.

No habrá deportaciones masivas

Saavedra aseveró que el presidente no realizará deportaciones masivas. “Él lo dijo en agosto del 2016, que las deportaciones masivas no van a pasar. Más bien, Trump quiere deshacerse de aproximadamente el 30% de los presos indocumentados que están en cárceles estadounidenses”, añadió. “Debe de haber un orden, no podemos esperar que no haya deportaciones, claro que va a haber pero es para crear orden”, aseveró.

Para no ser parte de esas estadísticas, Saavedra dijo que es necesario que los inmigrantes “no se metan en problemas” puesto que el país comenzará a tener un orden del cual carecía en el pasado. “No manejen ebrios, no tengan problemas de violencia doméstica, ni anden robando”, recomendó Saavedra.