Mujer ve su rostro “derretir” después de tratamiento estético

"Mi cara se inflamaba y la frente sobresalía como si fuera un extraterrestre"

La vanidad le jugó una mala pasada a una mujer que vio como su rostro se deformó después de un tratamiento estético.

Carol Bryan, de 54 años, relató su experiencia en el programa The Doctors de CBS.

Bryan comenzó a aplicarse Botox después de los 30 años. La mujer estaba a gusto con la manera que el tratamiento resaltaba lo mejor de su rostro. Sin embargo, en 2009 notó que había perdido volumen. Fue en ese momento que aceptó aplicarse rellenos dérmicos.

Ahí comenzaría su pesadilla. Semanas después de la primera inyección, Bryan notó que su frente se hinchaba. En un momento llegó a perder la visión de un ojo.

“Noté que no era yo. Mi cara se inflamaba y mi frente sobresalía como si fuera un extraterrestre”, dijo a The Doctors.

Bryan fue sometida a cirugías reconstructivas con la advertencia de que no volvería a hacer la misma. Bryan apareció en la televisión después de seis años sin revelar su rostro al público.

La mujer ahora hace campañas para evitar que otras mujeres se sometan a esos tratamientos.

“Quiero que esto que me pasó no sea en vano. Trabajaré sin cansancio para que no le pase a nadie más otra vez”, añadió.