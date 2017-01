Padres y maestros protestan contra Trump en Los Ángeles

Padres indocumentados dicen temer lo que pueda pasar con el nuevo mandatario

Preocupados por lo que pueda venir con el nuevo presidente Donald Trump y sus planes de deportación de indocumentados y con su candidata para secretaria de Educación, Betsy DeVos, quien temen que impulse la privatización de escuelas públicas, padres y maestros sostuvieron una protesta este jueves por la mañana frente a varias escuelas de Los Ángeles.

Rafael Guzman, su esposa Sandra Ávila y su hija Natalia, de 6 años, fueron de los que participaron en una de las movilizaciones frente a la escuela primaria Grand View de Mar Vista.

“Estamos preocupados porque DeVos no tiene experiencia en su posición y por la deportación de los inmigrantes“, dijo Ávila.

Para esta familia, el tema migratorio los toca personalmente.

Ávila es ciudadana estadounidense, pero su esposo es indocumentado. Ellos están en proceso de legalizarlo, pero igual hay temor.

Guzmán dijo que desde que Trump ganó la presidencia, su hija “amaneció con temor que me podían deportar y eso es triste para los padres pensando que los hijos piensen de esa manera en este país tan poderoso”.

Él espera que las marchas y protestas contra Trump, que se planean hoy y este sábado en toda la nación “ayude a recapacitar a los del Congreso que están en contra de todo esto porque vinimos a luchar por un futuro mejor para este país”, expresó.

Zanya Nunez, madre de tres hijos, también dijo que al principio había temor, incluso “de salir a las calles porque talvez nos podían deportar”, pero han aprendido que aún siendo indocumentados “también hay derechos, hay que estar informados”.

La movilización fue parte de un esfuerzo nacional realizado en ciudades a través del país y organizado por la Asociación Nacional de Educación que agrupa a sindicatos de maestros en toda la nación.

Representantes de estos grupos dijeron estar unidos para defender a la educación pública de recortes y a los estudiantes indocumentados y a sus padres ante cualquier amenaza por parte del gobierno federal.

Steve Zimmer, presidente de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), fue claro en esto.

“Estamos en contra de Donald Trump, en contra de sus palabras, su odio y en contra de Betsy DeVos….estamos diciendo que no está bien que nominen a alguien que no cree en preservar los sueños de todos los niños, no está bien que no tenga experiencia en la educación pública”.

Y a los padres, les dijo que “hemos declarado que nuestras escuelas son santuarios para todas las familias”.