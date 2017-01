‘Quiero que Trump vea la cara de un inmigrante mexicano en su juramentación’

Algunos congresistas de California asistirán al cambio de mando este viernes 20 de enero; los otros acudirán a la Marcha de Mujeres

De los 11 congresistas latinos que representan a California en el Congreso —todos demócratas— más de la mitad asistirán a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de la nación este viernes 20 de enero; los restantes decidieron ausentarse de la ceremonia.

No obstante, los representantes que asistirán aclaran que su presencia no significa darle el visto bueno al magnate republicano.

Lou Correa, congresista del condado de Orange y quien reemplazó a Loretta Sánchez en la Cámara de Representantes, dijo que asistirá a la ceremonia por respeto a su oficina y a una transición pacífica del poder presidencial.

Su portavoz, Andrew Scibetta, dejó claro que su asistencia no es un respaldo a Trump ni sus políticas. “El congresista Correa está listo para defender con toda energía a sus representados del señor Trump”, precisó Scibetta.

Llevará la voz de los inmigrantes mexicanos

El congresista por Santa Bárbara, Salud Carbajal —un inmigrante mexicano que ganó las elecciones en noviembre pasado— dijo que asistirá a la juramentación de Trump porque quiere que el presidente electo sepa que hay miembros del Congreso peleando por las comunidades que serán muy dañadas con sus propuestas equivocadas.

“Quiero que [Trump] vea la cara de un inmigrante mexicano electo recientemente para servir como el primer representante latino por la costa central y que sepa que muchos de los grupos que él ha menospreciado y atacó en el curso de su campaña tienen una voz fuerte en el gobierno”, dijo.

Remarcó que asistirá a la ceremonia de inauguración no para celebrar a un hombre irrespetuoso, sino para ser testigo de la democracia de las instituciones.

“Al siguiente día, voy a participar en la Marcha de Mujeres en Washington [D.C.] para mandar un mensaje claro a nuestro presidente acerca de los valores que defendemos como país”, indicó.

Merecemos un asiento en la mesa

Norma Torres, congresista por Pomona, dijo que acudirá a la ceremonia de Trump porque como inmigrante y una mujer que representa a un amplio electorado méxicoamericano, personifica todo lo que Trump ha demonizado y despreciado.

“El 20 de enero estaré ahí como lo haré los próximos cuatro años para recordarle que la gente como yo merece un asiento en la mesa, y vigilaremos cada uno de sus movimientos para hacerlo responsable”, dijo Torres.

“Nos nos quedaremos callados a un lado ni seremos ignorados. Vamos a hacernos visibles y hacer que escuche nuestras voces”, añadió.

Torres, de origen guatemalteco, reconoció que el día de la juramentación será incómodo y hasta doloroso.

“Creo que como miembro del Congreso, es mi deber ser testigo de una transición pacífica del poder, signo distintivo de nuestra democracia. No olvidemos que los republicanos asistieron a la juramentaciones del presidente Obama y aún así se opusieron a él en cada oportunidad”, recordó.

Al día siguiente también participará en la Marcha de Mujeres en la capital del país para mandar un mensaje claro al nuevo presidente y al mundo de que no permitirán retrocesos en la justicia, integración y dignidad para todos.

Otras congresistas que también asistirán a la ceremonia son la recién electa Nannette Barragán de San Pedro; Pete Aguilar de San Bernardino y Linda Sánchez del condado de Los Ángeles.

“Donald Trump hizo su campaña basado en los prejuicios y en sembrar el miedo. Pero estoy asistiendo a su juramentación porque es mi deber como ciudadano y tengo la responsabilidad de ser la voz del condado de San Bernardino para recordarle al señor Trump que cada día estaremos presentes para hacerlo responsable de los valores y principios de las familias del Inland-Empire”, argumentó Aguilar.

Los ausentes

La congresista por Los Ángeles, Lucille Roybal- Allard, dijo que pensó mucho antes de decidir si asistía a la ceremonia de juramentación porque aprecia la democracia y respeta la oficina de la presidencia, sin importar el partido.

Sin embargo, enfatizó que las declaraciones denigrantes que el presidente electo hizo acerca de muchos grupos —incluyendo mujeres, mexicanos, musulmanes, entre otros— son por mucho, contrarias a sus valores.

“Como consecuencia, no asistiré a la toma de posesión. Por amor a nuestra nación y un mundo que busca en EEUU liderazgo moral, espero que el presidente electo cambie el tono de su retórica, gobierne con responsabilidad, respeto, compasión y de acuerdo con los valores estadounidenses”, sostuvo.

Dime con quién andas y te diré quién eres

El congresista de Panorama City, Tony Cárdenas dijo que no asistirá a la juramentación apegado a una frase que aprendió de sus padres: Dime con quién andas y te diré quién eres.

“Después de una seria consideración, decidí que no voy a apoyar a Donald Trump durante su inauguración. Ha sido consistente con sus palabras y acciones. Le ha faltado el respecto a incontables estadounidenses, mujeres, líderes de derechos civiles, hispanos, gente con discapacidad, musulmanes, afroamericanos, prisioneros de guerra y más. Mi decisión es lo mejor para mi familia, votantes y el país”, consideró.

Dio a conocer que tanto él como su hija participarán en la Marcha de Mujeres del sábado.

Se pondrá a rezar

Juan Vargas, congresista de San Diego publicó en Twitter que no asistirá a la toma de posesión. “En lugar de eso, rezaré por nuestro país, y nuestra comunidad con la gente de mi distrito”, dijo.

El congresista de Palm Desert Raúl Ruiz definitivamente no se hará presente en la juramentación de Donald Trump ya que dijo que el presidente electo no ha mostrado respeto por la oficina presidencial.

“Un presidente real no ataca a la prensa porque le hace preguntas fuertes. Un presidente real no insulta y se burla de las celebridades o de los estadounidenses porque no están de acuerdo con él. Un presidente de verdad no usa la oficina para hacer millones para su propia riqueza o de su familia”, dijo Ruiz.

Grace Napolitano, representante de Norwalk decidió no asistir.

“Aunque respeta la oficina de la Presidencia, ella está alarmada con lo que Trump ha dicho y continúa diciendo de los latinos y otras minorías. Ella está consternada por sus recientes ataques al congresista John Lewis”, explicó su portavoz Jerry O’Donnell.

“En lugar de asistir a la ceremonia de investidura de Trump, acudirá a un almuerzo de entrega de reconocimientos en West Covina, a un entrenamiento de obreros en una escuela de Azuza y la ceremonia de jubilación del jefe de la policía de Glendora. Si su horario se lo permite, le gustaría mucho asistir a la marcha de mujeres en el centro de Los Ángeles’, agregó.