Video: Mujer le da paliza estilo “muay thai” a supuesta amante de su marido

Un compartir entre amigos que terminó de manera brutal

Una paliza al estilo “muay thai” fue lo que recibió una supuesta amante por parte de la esposa del hombre.

En un video que se popularizó en redes esta semana se ve cuando la engañada la emprende a patadas y jalones de cabello contra “otra” demostrando así sus destrezas en el arte marcial.

Las imágenes fueron grabadas en la vivienda de la pareja en Bangkok, Tailandia, donde transcurría una reunión de amigos.

Aparentemente, la esposa reaccionó violentamente cuando se enteró que su marido había tenido un encuentro íntimo con la chica en su propia casa.

En el clip, se ve a la supuesta amante indefensa en su sofá cerca de la pared mientras recibe los golpes sin responder a la agresión.

Ploy Topadchum, autor de la grabación, dijo: “La esposa estaba muy, muy enojada y enfrentó a la amante en su propia vivienda. Había estado viendo a su marido, quien pensó que era bueno tener a alguien más”, segun reseñó el medio peruano La República.

“Le pegó y la joven no hizo nada, no se resistió. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Fue muy cruel y sus amigos estaban mirando, y nadie pudo detenerla. Hizo mal en haber tomado al hombre de otra mujer, pero no hay derecho en golpearla de esa manera, a pesar de que la mayoría de las personas podrían comprender su furia”, agregó.