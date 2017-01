Estudiantes y afroamericanos se unen en las protestas contra Trump en Los Ángeles

Jóvenes de varias escuelas y miembros de la organización Black Lives Matter dejaron claro que no aceptan el discurso de odio del nuevo presidente

Las protestas en contra del “odio y el racismo” se llevaron a cabo durante todo el día del viernes a través de Los Ángeles. Desde estudiantes que salieron de sus escuelas hasta los grupos en contra del odio dejaron claro que rechazan al presidente electo Donald J. Trump.

Bajo una lluvia incesante los estudiantes reunidos frente a las escalinatas del Ayuntamiento de Los Ángeles se unían en una sola voz con cantos como “¡No es mi presidente!” y “¡Dilo fuerte, dilo claro, los inmigrantes son bienvenidos aquí!”.

“Aunque no podemos votar, no significa que no tenemos voz, venimos aquí para que vean que sí contamos”, dijo Elizabeth, estudiante del grado 11 de la escuela Los Ángeles County High School for the Arts. “Me preocupa el mundo por el calentamiento global, los derechos de las mujeres y lo que les podría pasar a mis amigos inmigrantes si son enviados a sus países”, añadió la joven anglosajona.

Los estudiantes concordaron que ellos defienden los derechos humanos de los afroamericanos, la comunidad gay, inmigrantes, musulmanes, mujeres y todos a quienes Trump ha criticado.

También hubo estudiantes de la escuela Robert F. Kennedy que salieron a marchar.

“Queremos que haya un cambio porque vemos cómo Donald Trump trata a las personas de color y la comunidad LGBTQ”, dijo Wendy García, estudiante de la escuela localizada en Koreatown.

“Nosotros tratamos de educar a los estudiantes sin importar su edad porque muchos saben que sus padres están asustados pero no saben de qué”, añadió García.

Su compañera Sabrina Rivera dijo que quisieron mandar un mensaje fuerte durante la inauguración del presidente Donald Trump. “Venimos con el propósito de demostrar que también contamos aunque no pudimos votar por nuestros derechos porque somos menores de edad”, aseveró.

Poco después otros grupos de protestantes llegaron para apoyar a los jóvenes estudiantes incluyendo estudiantes y activistas del este de Los Ángeles.

Black Lives Matter

Con sombrillas e impermeables, los protestantes del sur de Los Ángeles no permitieron que el mal clima los dejara fuera del evento histórico. La protesta de resistencia en contra de lo que ellos llaman “racismo” y “Trumpismo” fue liderada por el grupo Black Lives Matter y dio inicio en el parque Leimert del sur de Los Ángeles.

“Queremos tener actos de resistencia para que vean que no estamos a gusto con los líderes que promueven el odio”, dijo Patrisse Cullors, cofundadora de Black Lives Matter. “Y seguiremos así por los próximos cuatro años”.

Cullors dijo que las demostraciones a través del condado fueron en localidades que representan xenofobia, homophobia, transfobia “y todo lo feo que Trump trae en su administración”.

El grupo de alrededor de 100 protestantes viajó al centro de Los Ángeles haciendo una parada en la cárcel de hombres donde continuaron la protesta.

Mostrando su playera oficial de resistencia, un protestante dijo que el logotipo de la bandera de arriba hacia abajo “significa que el país está bajo ataque”.

“Pero en el centro está un puño que sale rompiendo barreras, rompiendo el odio de Trump, porque unidos triunfaremos”, añadió.

Después de protestar por algunas calles de Los Ángeles el grupo regresó al parque Leimert por la tarde para llevar a cabo un mitin y un concierto familiar.