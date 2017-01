Jóvenes DACA en L.A. observan con incredulidad y tristeza la llegada de Trump

Empiezan inmediatamente una campaña de llamadas a los votantes para que éstos a su vez urjan a Trump a no eliminar la Acción Diferida

Con cara de incredulidad y destellos de tristeza en sus miradas, una docena de jóvenes beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se reunieron en las instalaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) para escuchar y mirar en una pantalla de televisión, la ceremonia de toma de posesión del presidente Donald Trump.

“Es casi imposible precisar mis pensamientos sin pensar cosas malas de él”, dijo David Mandujano, de 26 años, quien llegó a los cuatro años al país y estudia Ciencias Políticas mientras trabaja como hojalatero.

“Quiero mantenerme optimista, pero me digo a mí mismo que el discurso es pura demagogia, puras palabras bonitas sin nada de contenido. La verdad no veo el futuro. Trump no me inspira ninguna esperanza. Su gabinete lo dice todo”, comentó Mandujano, quien llegó a CHIRLA a renovar su DACA y se quedó a escuchar el mensaje de Trump.

Preocupada por sus padres

Isay López de 17 años, nació en Estados Unidos, pero sus padres son de Oaxaca, México.

“Quisiera ser optimista, pero nos ha insultado tanto. Y ahora es el presidente y estoy muy preocupado por mis papás porque ellos son indocumentados y tengo cinco hermanos nacidos aquí, uno de ellos es bebé. Esperamos que nada malo pase”, confía.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA, dijo que el discurso de Trump fue muy tibio y no inspira. “Pero dijo algo importante, que prevé un futuro grande. Solo que no debe olvidar que somos un país fuerte por los inmigrantes, incluyendo los 11 millones de indocumentados que aportamos a la grandeza de este país. Va a tener que tomar decisiones humanas y prácticas referentes a la migración”, externo.

Agregó que ahora que Trump es el presidente, “tenemos que prepararnos para lo peor y luchar por buenas decisiones”.

Mensaje para la gente

Cabrera pidió a los inmigrantes no perder la calma. “Háganse ciudadano, regístrense para vota y prepárense para votar en los próximos años. Si eres indocumentado, prepare un plan para tu familia. No sabemos qué decisión va a tomar el presidente y su gabinete. Asegurémonos de saber nuestros derechos e involucrémonos en nuestra ciudad, estado o a nivel nacional. Nuestro silencio va a permitir que se hagan atrocidades con nuestra comunidad”, consideró.

Llamadas a la Casa Blanca

Con el apoyo de muchachos DACA, CHIRLA inició este mismo viernes una campaña de llamadas telefónicas a la Casa Blanca para pedir al nuevo presidente que no elimine la Acción DIferida para los Llegados en la Infancia.

“Estamos conectando a casi 80,000 votantes para que llamen a la Casa Blanca en el primer día del presidente Trump y urgirlo a que no desaparezca DACA y si lo hace, que lo reemplace con algo inmediatamente. Estos jóvenes no pueden quedar sin protección”, subrayó Cabrera.