“Odio tener un pene”: las confesiones de una transexual

¿Cuándo supiste que querías ser mujer? ¿Te vas a operar? ¿Cómo ha cambiado tu cuerpo?, son algunas preguntas que respondió Gwen a un grupo de desconocidos

¿Qué querrías saber acerca de una mujer transexual (una persona que nació con genitales masculinos, pero que desde su infancia se identificó con el sexo femenino)?

Esa fue la oferta que Gwen, de 24 años, le hizo a los usuarios del sitio web Reddit, en donde se comentan diferentes temas y se comparte información.

La chica, de Pensilvania, Estados Unidos, recibió casi 2,000 preguntas y comentarios de gente que, en su mayoría, fue comprensiva y respetuosa.

“Creo que muy pocos saben cómo es la vida de una persona transgénero y pueden inhibirse de hacer preguntas porque no quieren ser ofensivos, así que quisiera darles la oportunidad de aprender de alguien dispuesto a responder dudas invasivas”, dijo Gwen en el foro que inició en Reddit.

Uno de los usuarios del sitio web le dijo: “Eres muy hermosa, me alegra que hayas encontrado la felicidad que estabas buscando. Gracias por compartir tu experiencia”.

Gwen inició la transición médica para convertirse en mujer a los 22 años , con una terapia de reemplazo hormonal.

En la actualidad, la mayoría de las personas que la conocen no se dan cuenta de que nació como un niño. A continuación, resumimos sus respuestas a algunas de la preguntas que le hicieron.

¿Cuándo supiste que querías ser mujer?

Todo comenzó alrededor de los 5 años.

Soñaba con convertirme en una mujer , y cuando despertaba, me sentía tan feliz… Era muy extraño, porque me veía como un niño y la gente me decía que era un niño. A los 10 años, alguien en la escuela preguntó cómo se veía la gente en el cielo, y la maestra dijo: “Puedes verte como tú quieras”.

¡Estaba tan emocionada! Quería morirme, porque así podría verme como una niña. No era que tuviera pensamientos suicidas, sentí que alguien me había revelado un secreto.

¿La gente te trata de forma diferente?

Me sentía sola siendo hombre. La gente era amable, pero no establecía una conexión real conmigo. Cuando caminaba de regreso a mi casa en las noches, me daba cuenta si, al tropezarme con una mujer, se sentía incómoda con mi presencia.

Ahora me silban en la calle y hacen comentarios sexuales desagradables, y entiendo totalmente lo que se siente.

Como mujer, llamas más la atención y asumes que cualquiera podría representar una amenaza.

En este momento también noto una cantidad de comentarios sexistas. Es algo que no se entiende hasta que no se experimenta en carne propia. Muchas veces me dicen que hay cosas que no entiendo porque soy mujer .

Una cosa positiva acerca de vivir como una mujer es la forma en la que las demás me tratan. Se sienten cómodas conmigo y hacen comentarios agradables acerca de mi cabello, mi maquillaje o mi ropa.

Los hombres me abren las puertas y me preguntan si necesito ayuda.

¿Cómo cambió tu cuerpo cuando te sometiste al tratamiento de reemplazo hormonal?

Redujo el crecimiento de pelo, ayudó en la redistribución de grasa corporal en las caderas y el pecho y cambió la estructura de mis músculos.

Por esa razón, los zapatos que utilizo ahora son más pequeños (tres tallas menos). La curvatura de mi columna vertebral cambió y ahora soy menos alta.

También perdí fuerza , antes le hubiera ganado a mi hermana y a mi novia en una competencia de fuerza con las manos. Ahora, lo más probable es que ellas me venzan.

El período de transición fue difícil, la gente se sentía incómoda con mi apariencia.

No te ves como un hombre, pero tampoco como una mujer, así que la gente no sabe cómo tratarte.

Sufrí mucho en esa época, sentía que era una farsante porque no me veía como otras mujeres.

¿Cuándo sentiste que eras una mujer?

Ocurrió cuando un hombre se acercó a mí de forma sexual estando en un tren.

Mi corazón se congeló. Por un momento me sentí feliz de que un extraño me hubiera visto como una mujer. Pero inmediatamente después me molesté, estaba incómoda y me sentía culpable por llamar la atención.

¿Cómo reaccionaron tu familia y tus amigos cuando les dijiste?

Uno de mis tíos se niega a hablarme , pero la mayor parte de mi familia me ha aceptado.

Mi mamá tuvo que volver a aprender muchas cosas acerca de mí. También ha tenido que acostumbrarse a otras, como por ejemplo que nunca habrá un baile madre-hijo.

Sin embargo, ahora somos mucho más cercanas porque yo siento que soy más auténtica.

¿Te someterás a una operación de cambio de sexo?

Mi novia siempre me ha hecho sentir bien con mi cuerpo . Disfruto más del sexo porque soy honesta conmigo misma.

Es más agradable y todo mi cuerpo lo siente. Puedo usar mi pene, pero prefiero no hacerlo. La cirugía es una consideración futura.

Si mi novia y yo seguimos juntas y queremos tener hijos, necesito que no haya cambios. Después de que los tengamos, si me gustaría operarme .

Es lo único que lo impide. Odio tener un pene .

¿Qué desearías que la gente pudiera entender de ti?

Que soy una persona como cualquier otra. Ser trans es sólo parte de mi historial médico. La gente siente que tiene que ser extremadamente cuidadosa cuando está con gente como yo, pero eso no les permite aprender sobre nosotros.

Ser amigo de una persona trans es como ser amigo de cualquier otra persona , y puede ser muy gratificante tener otra perspectiva de la vida.

Me encanta mi personalidad y estoy muy satisfecha con quien soy; era mi cuerpo lo que me hacía infeliz. Ahora que mi cuerpo coincide con la forma en la que lo veía en mi cabeza, soy feliz.