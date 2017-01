Se confirma la primera muerte infantil por gripe de la temporada en California

Las autoridades están llamando a la población a vacunarse después de un notable aumento en el número de casos

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) confirmó el viernes la muerte del primer niño fallecido a causa de la influenza en California de esta nueva temporada de gripe, que se registró en el condado de Riverside.

Karen Smith, miembro del CDPH, afirmó en una declaración: “Esto es un trágico recordatorio de que la gripe es una enfermedad seria para gente de todas las edades y mata a cientos de estadounidenses cada año“.

La muerte del menor en Riverside es una de las 14 que se han registrado en relación a la influenza en el estado desde que comenzó la temporada de gripe, aunque debemos tener en cuenta que la cifra en realidad es mayor porque solo se contabilizan los fallecimientos de personas menores de 65 años y puede ser difícil determinar si una muerte ha estado causada por esta enfermedad.

El CDPH ha reportado además que se están registrando más casos de gripe en el estado que el año pasado. Desde los hopistales y clínicas también alertan de que el número de contagios que están atendiendo es considerablemente mayor que en 2016.

Las hospitalizaciones en relación a la neumonía y la influenza en los hospitales Kaiser Permanente durante la semana que terminó el 7 de enero alcanzaron el 10.2% el nivel más alto registrado en 10 años. CDPH también ha registrado 83 brotes de gripe, sobre todo en clínicas de tratamiento a largo plazo, más del doble de los que reportaron en los últimos años.

Smith ha recordado a quienes todavía no se han inmunizado que “vacunarte a ti y a tu familia todavía os puede proteger este invierno“. Si aún no te has puesto a la vacuna, todavía estás a tiempo de hacerlo ya que la temporada de gripe acaba de empezar y la enfermedad continuará impactando en la población todavía durante unos meses.

Pero la vacuna tarda aproximadamente unas dos semanas en inmunizarnos de forma efectiva, por lo que se recomienda recibirla cuanto antes. Está indicada para todos los mayores de seis meses, incluyendo las mujeres embarazadas, para reducir el riesgo de contraer un caso grave de la enfermedad.

Puedes saber dónde se encuentra el centro médico más cercano donde podrás recibir la vacuna visitando el HealthMap Vaccine Finder.

Además, para protegernos no solo de la gripe si no de otros virus que circulan por el ambiente durante el invierno, el CDPH recomienda adoptar las siguientes medidas preventivas: