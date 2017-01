Pamela Silva Conde en exclusiva habla de la salida de Bárbara Bermudo

"No era solamente una compañera, sino también una gran amiga mía"

A casi tres semanas de la sorpresiva salida de Bárbara Bermudo de ‘Primer Impacto’ y Univision, por primera vez, Pamela Silva-Conde, su compañera de todos los días, rompe el silencio y en exclusiva nos cuenta cómo se siente sin ella.

La periodista fue una de las celebridades invitadas al seminario anual de St. Jude ‘Promesa y Esperanza’, en Memphis, donde se encuentra el centro hospitalario. Allí compartimos con ella esta increíble experiencia, y también se tomó un tiempo para hablar de Bermudo de quien dice que, además de admirarla como profesional, es una de sus más grandes amigas. Por eso el dolor de su ausencia aún es mayor.

Pregunta: ¿Cómo han sido para ti estas semanas sin tu compañera Bárbara Bermudo?

Pamela Silva-Conde: Estamos tratando de no comentar mucho la situación, pero creo que es inevitable porque no puedo negar el cariño que tengo a Barbie. No era solamente una compañera sino también una gran amiga mía, y la quiero y admiro muchísimo. Es una mujer admirable, una madre excepcional y como compañera fue muy especial también.

P: ¿Te esperabas que esto sucediera?, ¿sabían de su salida?

P.S.C.: Eventualmente cuando llegue el momento de hablar de esta situación… Obviamente yo respeto la situación de mi excompañera Barbie en estos momentos. Y si ella me pide hacer algún comentario, lo haré. Pero por respeto a su familia prefiero no comentar.

P: ¿Qué le deseas a la profesional y a la amiga que te acompañó durante tantos años en las tardes de ‘Primer Impacto’?

P.S.C.: En el pasado, en el presente y en el futuro siempre voy a querer muchísimo a Barbie. Es una gran amiga y creo que las amistades no terminan cuando termina la faceta profesional. Y sé que vamos a compartir muchas experiencias más en el futuro, no tengo duda de eso. Y puro amor y puro respeto para ella siempre.

Mientras estábamos realizando esta entrevista, en donde vimos a Pamela muy triste, su excompañera Bárbara Bermudo volvió a compartir una foto en sus redes sociales con un mensaje de cómo está en estos momentos.