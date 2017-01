Paralegal se escapa de ir a prisión por robar a indocumentados pero no de ICE

Para migración sus cargos criminales la hacen candidata a la deportación

La paralegal de Cathedral City, Sara Salcido no acababa de ser sentenciada a cinco años de libertad condicional por hurto mayor a inmigrantes indocumentados cuando agentes de migración se la llevaron detenida.

Salcido de 40 años es residente legal pero no se había hecho ciudadana. La detención ocurrió fuera del Centro de Justicia Larson de la ciudad de Indio en el condado de Riverside. La paralegal se encuentra recluido en el Centro de Detención de Adelanto.

“Fue llevada en custodia el viernes 20 de enero debido a la condena por cargos criminales que recibió las cuales potencialmente la hacen sujeto a ser removida de Estados Unidos”, dijo Virginia Kice, portavoz del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

Señaló que la paralegal está detenida mientras su proceso de deportación es revisado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia del Departamento de Justicia que administra las cortes de migración de la nación.

“Los oficiales de migración decidieron llevarse a Salcido en custodia después de su audiencia de sentencia luego de que los esfuerzos previos por localizarla no tuvieron éxito”, indicó Kice.

Salcido se encontraba libre bajo fianza cuando acudió a la audiencia para escuchar su sentencia.

En mayo de 2015, la fiscalía del condado de Riverside lanzó una investigación tras recibir una queja de un consumidor sobre las prácticas de Salcido.

El fiscal de Riverside, Mike Hestrin explicó que Salcido no tenía una licencia para practicar leyes en California, y usualmente prestaba consejos legales sin estar registrada como consultora de migración.

Fue detenida el 27 de agosto de 2015 en su casa de Cathedral City acusada de robar a sus clientes, inmigrantes indocumentados, más de 500,000 dólares al prometerles visas U que se otorgan a las víctimas de crímenes, así como por hacerse pasar como consultora de migración. Los investigadores efectuaron cateos en su hogar y empresa, Servicios de Migración y Cortes del Desierto (Immigration and Court Services of the Desert), localizada en Cathedral City.

En noviembre, el juez John J. Evans del condado de Riverside la halló culpable y la condenó por seis delitos mayores de gran robo, hurto menor y recibir dinero al hacerse pasar como consultora de migración. La pesquisas hablaba hasta de nueve víctimas, pero la fiscalía no precisó el número final de víctimas.

Salcido logró escaparse de ir a prisión cuando el juez la sentenció el 20 de enero a cinco años de libertad condicional pero no contaba con que los agentes del ICE harían acto de presencia para llevársela de inmediato bajo custodia.

“Me hubiera gustado que le hubieran impuesto tiempo en la cárcel para que quienes se hacen pasar como abogados, consultores de migración y roban a los inmigrantes, sepan lo que les puede pasar pero al llevársela migración, se logra hacer justicia”, dijo la abogada en migración Rosa Elena Sahagún a quien les tocó defender a algunas de las víctimas de Salcido.

“Ella estafó a muchas más de las que fueron investigadas por la fiscalía de Riverside. Lo que pasa es que cientos de víctimas callaron por miedo. Pero la sentencia y detención de Salcido es una victoria para la comunidad”, consideró Sahagún.

Lo que sí sorprendió a la abogada es que Salcido después de ejercer como paralegal, no haya contemplado que podía ser arrestada por migración. “Ella quien decía saber sobre ley migratoria, debió asumir estas consecuencias al ser residente permanente y decidir estafar a la comunidad”, enfatizó.

Recordó que la lucha por parar los abusos de la paralegal comenzó hace dos años. “Se burlaba de sus víctimas cuando le reclamaban. La gente tenía miedo reportar. La creían protegida por aquellos en el poder. Hasta la fecha recibimos poco apoyo de los ‘líderes comunitarios’. Algunos nos apoyaron en silencio”, dijo.

Y agregó que Salcido tenía amigos a manos llenas ya que mucha gente comía de su mano. “Hasta terapeutas y doctores se vieron afectados con la clausura de su oficina. Mandaba a la gente con ellos para pedirles cartas para sus casos y fortalecer así sus solicitudes de perdón o exenciones cuando muchas veces solo era pérdida de dinero”, indicó.

La Opinión publicó en marzo de 2015, el caso de Lindy Brau, una inmigrante mexicana a la que Salcido le prometió cuatro visas U para ella y sus tres hijas. Ante la falta de acción, Brau terminó por demandarla en la Corte de Asuntos Menores para obligarla a que le devolviera los 3,800 dólares que le había pagado.

Brau declaró que Salcido tenía todo un patrón de engaño a los inmigrantes que como ella no hablan bien el inglés y laboran empleos de bajos ingresos en los servicios y el campo.

Salcido respondió a La Opinión que ella tenía una carrera de muchos años, y había resuelto más de 3,000 casos, entre ellos muchas visas U.

Su abogado declaró que”Lindy Brau es una indocumentada que haría o diría cualquier cosa para obtener estatus legal dentro de Estados Unidos. Ella contrató a Salcido para que le llenara sus papeles”.

La Opinión reportó el caso de Cristina Hernández quien por no tener para pagar a un abogado de migración fue a ver a Salido. “Ella ella nunca metió mis papeles y migración cerró mi caso”, contó.