Estudiantes del LAUSD reciben impulso para ir a la universidad

El programa Go Central City pasegura el ingreso a CSULA a jóvenes de noveno grado

Para Nicole Ramírez, hija de inmigrantes mexicanos, asistir a la universidad es una de sus principales metas en la vida.

La joven, quien cursa el noveno grado en The Academic Leadership Community dentro de la secundaria Miguel Contreras, fue una de cientos de estudiantes que presenciaron el martes un acuerdo entre diversas entidades educativas para ayudar a los alumnos a llegar a la universidad.

En el evento, se lanzó el programa Go Central City —una iniciativa dirigida a estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) que residen en el área central de la ciudad.

La iniciativa busca que los alumnos tengan en mente la educación superior desde las escuelas, apoyar el éxito estudiantil y expandir las oportunidades de ingreso a la universidad.

Go Central City quiere motivar a que los jóvenes culminen la secundaria. Por ello, una vez que el alumno se gradúe tendrá un lugar “garantizado” para ingresar a uno de los nueve colegios comunitarios de Los Ángeles (LACCD), principalmente a Los Angeles Community College.

Además, ofrece que el primer año de inscripción sea gratuito.

Luego de terminar las clases en el colegio comunitario elegido, los estudiantes tienen la opción de transferirse, también con un lugar garantizado, a la Universidad Estatal de California, Los Ángeles (CSULA).

“Este es un programa para estudiantes como yo que no creen que tenemos oportunidades muy cercanas”, dijo la jovem Nicole Ramírez.

“Con esta ayuda nos damos cuenta que sí hay personas que se interesan por nosotros”.

Go Central City inicia este año dándole estas oportunidades a quienes cursan noveno grado; es decir, a la clase de 2020.

Por su parte, la superintendente del LAUSD Michelle King, motivó a los estudiantes a no detenerse en la búsqueda de la educación después de terminar la secundaria y dijo que: “Su educación es su llave al éxito”.

“Una vez que tienes tu diploma de secundaria y después el de la universidad nadie te podrá quitar tu educación… Podrás ser dueño de tu propio destino”, les dijo a los estudiantes presentes, quienes representaron a 15 escuelas del área.

Gabriela Aquije, de 18 años y estudiante del 12 grado en la secundaria Belmont, dijo que esta oportunidad es excelente para los estudiantes porque algunos no saben a donde acudir. Ella dijo que gracias a un programa similar, llamado Gear Up for LA, ella tuvo información acerca de las universidades.

Como estudiante Dreamer que esta a punto de graduarse dijo que le preocupan los próximos cuatro años bajo la nueva presidencia pero no planea perder su enfoque principal de obtener su educación superior.

“Voy a asistir al colegio para comenzar una nueva tradición en mi familia”, dijo la joven peruana, quien busca titularse en matemáticas aplicadas.

“A todos los del noveno grado les dio que estudien mucho y participen en eventos extracurriculares para llegar a la universidad”, añadió Aquije.

El censo de EEUU reportó en 2015 que de 100 personas solo siete tienen un título universitario en el país.

El Dr. William Covino, presidente de CSULA, dijo a los presentes que los pocos que mantienen el título universitario son quienes “cambian el mundo minuto a minuto”.

“Hace poco Cal State LA hizo noticia. El New York Times reportó que es la universidad número uno para que los estudiantes suban de nivel económico… Muchos de estos estudiantes vienen de la clase trabajadora”, agregó

Un estimado de 655,494 alumnos están inscritos en el LAUSD. De ellos el 90% es latino.

Para saber si tu escuela participa en el programa Go Central City visita: bit.ly/2jucDCc