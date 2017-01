La salida de Bárbara Bermudo y sus antecesores

Por diferentes circunstancias, en los últimos años he sido el primero en anunciar todas las salidas de los talentos y los shows de la cadena Univision, incluso con meses antes de que sucediera.

La cancelación de ‘Sábado Gigante’, la invitación a retirarse a Cristina Saralegui, todo lo que le hicieron y quiénes… Los despedidos de Univision traen impacto, y mucha tela para cortar. La salida de Enrique Gratas, Carmen Dominicci y Fernando del Rincón – estas dos últimas con escándalo incluido-.

Todos los despedidos, uno por uno, de ‘Despierta América’ fueron iconicos, desde Fernando Arau, Giselle Blondet – quien ahora está de regreso- , Ana María Canseco y Neida Sandoval. Ni hablar de la época más sonada que titulé como ‘Los Jinetes del Apocalipsis’, los tres ejecutivos que, mejor no recordar los nombres, destruyeron Telefutura, y parte de la clásica Univision.

Ellos tres sacaron a Charytín, la doctora Nancy Álvarez , Felipe Viel y Marisa del Portillo, entre otros. Siempre me tocó a mí decirlo, por la cantidad de informantes secretos (a las que llamo ‘mis cucarachas’) escondidos en la cadena que me pasaron y pasan información. Casi siempre cuando un talento salen de recursos humanos, yo ya estoy posteando la mala noticia que acaban de recibir.

Así pasó con el escandaloso despido de Rodner Figeroa, cuando en ‘El Gordo y la Flaca’, comparó a Michelle Obama, por entonces Primera Dama, con un personaje de ‘El Planeta de los Simios’. Yo pensé que ese sería la última gran controversia, pero la verdad es que cuando hace pocas semanas, mi cucarachas en los pasillos de Univision, me textearon: “botaron a Bárbara”, me quedé frío, y traté de pensar que había otra Bárbara que no sea la Bermudo.

Lo compartí en mis redes sociales y, como siempre provocó la incredulidad y el asombro de mis colegas, que también saben que nunca me equivoco en estos caso. La noticia generó un impacto increíble que dura hasta hoy…

¿Por qué la salida de Bárbara Bermudo de ‘Primer Impacto’ y de Univision generó tanto escándalo?… Porque nunca pensamos que ella siendo joven, la imagen fuerte del show por tantos años, y estando el programa en buenos niveles de audiencia tuviera lógica que fuera separada.

¿Será que la industria está entrando en un nuevo ciclo donde nadie está seguro, nadie tiene comprada su banca?… Hoy todos están en pánico, todos entran al canal con el miedo de ser llamados por Recursos Humanos. Todos tiemblan, los que no son tan prescindibles y ganan poco, como los que tienen las arcas de oro en sus cuentas por pocas horas que están ahí haciendo su show…. Sueldos demasiados enormes por lo que producen, y desproporcionados con el resto del Team Univision.

Mucho amiguisimo de productores, y protegidos a muerte de ejecutivos. Que error de cada ejecutivo defender y proteger a su ‘arbolito preferido’, y no pensar en el bosque grande que es Univision. Ahí está el problema mayor de esta cadena que se desengrana bajo el miedo de no asumir riesgos, y de sacar del medio a quienes tienen tomada la cadena atornillados a sus sillas, sin que nadie tome decisiones reales ante el hundimiento del ‘Titanic’. Comienzan sacando al los ‘pesos pesados’ jajaja así pueden flotar un poco más, y llegar algún puerto…

La pregunta ahora es: ¿Bárbara Bermudo demandará por la hostilidad que vivió durante su embarazo? ¿se irá a Telemundo? ¿o ella sabe algo más que nosotros no sabemos?, ya que ella hasta hoy guarda un silencio de ¡IMPACTO!