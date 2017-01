¿Qué pasa en East L.A.? Docenas de tumbas se están hundiendo

Una vista aérea del cementerio de 116 años de antigüedad mostró al menos una docena de tumbas dañadas

Más de una docena de tumbas se hunden en el suelo en un cementerio del Este de Los Ángeles después de una fuerte lluvia que afectó a la región durante el fin de semana.

El cementerio Home of Peace Memorial Park, ubicado en el 4334 del bulevar Whittier.

Un empleado del cementerio, que pidió no ser identificado, dijo a NBC Los Angeles que los problemas de retención de agua son culpables y que no es inusual que esto suceda durante fuertes tormentas.

Agregó que los trabajadores están atendiendo a las tumbas dañadas por la fuerte tormenta inmediatamente.

Home of Peace Memorial Park es el lugar de descanso final para muchos que ocupan un lugar especial en la historia de Hollywood, incluyendo al fundador de Universal Pictures Carl Laemmle, cofundador de los estudios de MGM Louis B. Mayer y Shemp y Curly de The Three Stooges.