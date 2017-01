Video: Oferta sexual en YouTube de joven para llegar al millón de suscriptores

Aunque admite que le asusta un poco la idea, si es “con una persona con la que disfrute del momento está bien”

Una YouTuber busca superar el número de suscriptores en su canal de videos con un plan bastante radical: una promesa de hacer un video íntimo.

Lena Nejersian, que reside en Los Angeles, California, explica en un clip que ya cuenta con más de 1 millón 500 reproducciones, y que si llega al millón de suscriptores en el canal grabará un encuentro sexual que podrá ser visto por sus fans.

“Tengo un anuncio para todos ustedes, quizás hayan o no escuchado que publicaré una cinta sexual si llegó al millón de suscriptores. He tenido aproximaciones al porno en muchas ocasiones el último año, pero no es algo en lo que haya estado interesada”, dice la joven de 22 años.

Aunque admite que le asusta un poco la idea, si es “con una persona con la que disfrute del momento, está bien”.

Finalmente, la chica –que tiene su canal “Lena The Plug” – se disculpa con sus padres por no seguir sus consejos.

“Perdón a mi mamá y mi papá, que seguro ya vieron este video”.