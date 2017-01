Foto: Bárbara Bermudo manda nuevo mensaje tras quedar fuera de Univision

Tengo el título más importante que puedo desear …. es un título que me enorgullece, responsabiliza y me llena de amor cada día!! Gracias a Dios, a mi familia, a @las_hermanas_moreno @marioandresmoreno y a USTEDES doy pasos firmes. Sigo con el corazón inflado, gracias por tantos mensaje de amor, apoyo y cariño!! Féliz y bendecido Domingo!!! Los quiero mucho. 💖 #godisgoodallthetime #theTAP

A photo posted by Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) on Jan 22, 2017 at 8:36am PST