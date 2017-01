Miss Universo: Kristal Silva representa a México en Filipinas

Mira a la mujer que lucha por la corona del certamen de belleza

Junto con Lupita Jones, Nuestra Belleza México 2016, Kristal Silva, se encuentran en Filipinas a unos días de que se lleve a cabo el certamen de Miss Universo.

La tamaulipeca se siente confiada para ganar este magno evento, ya que se ha preparado desde hace meses para este gran día. Su belleza y temple en el escenario son algunas de sus cualidades principales, las cuales aprovechará muy bien para ganar.

“Ella es una chica extraordinaria, con muchas cualidades, estoy segura que será nuestra tercera Miss Universo”, dijo confiada la bella Lupita Jones. A pesar de que Kristal es licenciada en administración de empresas, siempre soñó con poseer la corona de la mujer más bella del mundo.

“Desde que tenía 6 años me sentaba a ver los certámenes de belleza con mi mamá, era impresionante ver aquellos enormes escenarios, llenos de mujeres con hambre de triunfo. En Miss Universo 2005, cuando mi paisana Laura Elizondo, fue semifinalista en la noche final del certamen, le dije a mi mamá, algún día yo voy a estar ahí. Hoy ya no soy Ciudad Victoria, ni Tamaulipas, hoy soy México y dejaré el alma entera. Cada día que pasa he luchado porque se haga realidad mi sueño”, dijo emocionada Kristal.

La final de Nuestra Belleza México se realizó el 31 de enero de 2016 en la CDMX, donde Kristal compitió con otras 28 candidatas provenientes de diversas regiones del país. La competencia tendrá alrededor de 90 candidatas en el Mall of Asia Arena de Manila; esta será la segunda vez que una mexicana represente a México en un concurso internacional.

Por Rafael Suárez

